Milli Ağaçlandırma Gününe Bin Adet Fidan Desteği

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ temasıyla her yıl 11 Kasım’da ülke genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliğine bin adet fidan dikimiyle destek veriyoruz. 2,5 yılda 10 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturup, Yeşilyurt’un ismine değer katacak hizmetlerin altına imza attık.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında aynı anda 81 kentte saat 11:11’de gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ne bin adet fidanla destek verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki Emanet Çarşısı Hizmet Binası’nın arka kısmında bulunan alanda gerçekleşen fidan dikme etkinliğine; Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Orman ve Bölge Müdürü Yakup Kalaylı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz, basın mensupları, doğaseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

2,5 yıl içerisinde toplam 10 bin 600 adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ne destek vermek amacıyla hazırladıkları toplam bin adet fidanı ilçenin farklı bölgelerindeki parklara, sosyal yaşam alanlarına ve yol kenarlarına dikeceklerini söyledi.

Gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinenin güzel ve yeşil bir dünya olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bünyesinde ki Tepeköy’deki Fidanlık Alanımızda yetiştirdiğimiz bin adet fidanımızı ilçemizin dört bir tarafındaki boş alanlara, parklara, yol kenarlarına ve sosyal yaşam alanlarında toprakla buluşturacağız. Diktiğimiz fidanlarla, geleceğe daha güzel ve daha yeşil bir Yeşilyurt emanet etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“2,5 YIL İÇERİSİNDE TOPLAMDA 10 BİN 600 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK”

Yeşilyurt’un ismine değer katacak park ve yeşillendirme hizmetlerine önemli yatırımlarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Çınar, “Geride bıraktığımız 2,5 yıl içerisinde toplamda 10 bin 600 adet fidanımızı toprakla buluşturup kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı her geçen gün daha da artırmaktayız. Peygamber Efendimizin bir Hadisi Şerifinde buyurduğu gibi ‘Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin’ anlayışıyla ağaçlandırma faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras; onların rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır. Önümüzdeki yıllarda ağaç sayısını artırarak şehrimizi daha yeşil bir ortama kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Belediye olarak ayrıca fidan yetiştiriciliğine de başladık, Orman Bakanlığımızdan aldığımız küçük fidanları Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda yetiştirip uygun şartlara geldikleri zamanda yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriyoruz” dedi.

Yeşillendirme hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ise, “Bugün fidanları toprakla, umutları ise yarınla buluşturma günüdür. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olan ormanlarımızı korumak ve sürdürülebilir kılmak bizim için çok değerlidir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemizdeki 84 milyon insan için en az 2’şer adet fidan dikilecek” diye konuştu. (Bülten)