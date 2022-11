Milletvekili Öznur Çalık’tan MTSO’ya ziyaret

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Başta Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerine yeni dönemde başarılar dileyen Milletvekili Öznur Çalık, “Demokrasinin en güzeli, sandıklara hepimizin ortak bir şekilde saygı duyması, medenice bir yarışı yürüten arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Sonuçta da Oğuzhan Başkana görevinde başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının yeni dönemde de çalışmalarının hızla artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti il teşkilatına teşekkür ederek, bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürütmüş oldukları çalışmalarda sürekli Milletvekili Öznur Çalık ile istişare içerisinde olduklarını vurguladı.

“ODAMIZ CUMHURİYETİMİZ İLE AYNI YAŞTA”

Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya’nın ekonomisini ve sanayisini geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odası yeni görev süremizde ziyaretler kapsamında AK Parti MKYK üyemiz Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık’ı ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Yönetimi ve yöneticilerini burada misafir ediyoruz. Bizler Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmiş dönemden bugüne ilimizi her alanda ciddi ivme kazandırmak için mücadele eden bir ekibiz, göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle sayıları 6 bin 300 olan üyelerimizin bugün 10 bin’e yaklaştığını görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Önümüzdeki senede 100’üncü yılını kutlayacağımız oda kuruluşumuzun tarihi geçmişi, Cumhuriyetimiz ile aynı yaşta dolayısıyla geçmişi ve kültürel alt yapısının haricinde ticareti ile de geçmişte etkili bir Malatya var. Bu anlamda bizde Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının geçmişe dayalı köklerini, gelecek nesillere güçlü bir şekilde, ekonomisi ile sanayisi ile büyüterek devam etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bütün siyasi partilerimiz ile istişare içerisindeyiz, onların üretmiş olduğu politikaları önemsiyoruz. Özellikle iş insanlarımızın ve iş hayatı içerisinde olan sanayicilerimizin problemlerini, siyasilerimizin geliştirmiş oldukları politikalarla çözüme kavuşturmak, işlerini ileriki süreçlerde sıkıntısız bir şekilde daha da büyütmek ülkemiz adına da önemli diye düşünüyoruz. Ülkemizin gelişiminin sanayiden ve ticaretten geçtiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünya konjektöründe özellikle ciddi anlamda bir resesyon gerçekleşiyor. Bu ihracat rakamlarını yükselmesi devam ederken sıkıntılı bir süreçten geçen sanayicimiz özellikle ham madde ve enerji maliyetlerinde rekabetçi olabilmesi için gerekli politikaların üretilmesini vekilimizden özellikle istiyoruz. Sürekli artan bir ihracatımız var. Çoğu kayısı ve tekstil türevi ürünlerle ihracatı gerçekleştirdiğimiz ürünlerin önümüzdeki süreç içerisinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin güçlü olmasında önemli hedeflere dahil olduğunu görüyoruz ve 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var” şeklinde konuştu.

İlerleyen süreçlerde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerinin birçoğunu ihracata yönlendirmeye çalışmak gayreti içinde olacaklarını ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, web sitesi ve buna benzer bir an da dünya ile entegre olabilecek sistemlerin üyelerinin tamamında olmasını arzu ettiklerini ve üyelerine ihracatla ilgili destekler sağlamayı, onları ihracata yönlendirmeyi düşündüklerini vurguladı.

“ŞAHSIMIZ ADINA HİÇBİR ZAMAN TALEPLERİMİZ OLMADI VE OLMAYACAK”

Dijitalleşmenin çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu dönemde 3 konuya ağırlık veren çalışmalar yapacağız. Üyelerimizin enerji girdi maliyetleri yükseldi. Girdi maliyetlerindeki artış sanayicilerimizin zor duruma düşmesini neden olarak önünü tıkamış durumda. Bu anlamda da destekler sağlanırsa özellikle Ticaret ve Sanayi Odası olarak minnettar kalacağımız ifade etmek istiyorum. Euro ve dolar karşısında son dönemde büyük değer kaybı yaşayan Türk liramızın önümüzdeki süreçler içerisinde daha güçlü bir ekonomi ile büyüyebileceğine inancımız tamdır. Ülkemiz güçlü bir ülke, ülkemizin gelişmesi adına da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü katkıyı sağlayacağımızı buradan sizler aracılığı ile ifade etmek istiyoruz. Malatya sanayisi için en önemli gündemlerden bir tanesi, teşvikimiz, 6. Bölge teşviklerimiz önümüzde aylar içerisinde bitmek üzere. Biz Cumhurbaşkanımıza dosyalarla bunu ifade ettik, Varank bakanımıza da bunu ifade ettik. Kendilerinin bu konuda iyimser yaklaşımları var, umut ediyoruz ki bu teşvikler uzatılır çünkü Malatya sanayisinin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olan 6. Bölge teşvikleri 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Bu anlamda da desteklerimizi ve lobi faaliyetlerimizi güçlendirmenizi arzu ediyoruz. Bizim de yapabileceğimiz bir katkı varsa yanınızda olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Süresinin uzatılması desteklerin devam etmesi, sanayinin gelişmesi anlamında da çok önemli bir unsur taşıyor çünkü buraya gelen yatırımcıların birçoğu yoğun emek ve işgücü olan sektörler ve yatırım yaptıkları makine parkurunu buradan alıp götüremeyeceklerine göre güçlü bir sanayi oluşturabilmek adına teşvikleri kullanıyor olmamız gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası olarak görev süremiz içerisinde geldiğimiz günden bugüne nasıl ılımlı, uyumlu ve Malatya adına yapılabilecek her türlü gelişmede, yaptıkları her katkıda yanlarında olduğumuz gibi bundan sonraki süreç içerisinde de olacağımız ifade etmek istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey şehrimiz adına gerçekten oturduğumuz koltuğa güç vermeye gayret göstermek bu anlamda taleplerimiz üyelerimiz adına, şahsımız adına hiçbir zaman taleplerimiz olmadı ve olmayacak üyelerimizin güçlü olması, bizim güçlü olmamız demektir. Üyelerimiz ile birlikte biz bir gücüz” ifadelerine yer verdi.

Hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Milletvekili Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini bir kez daha seçimle yeniden işbaşı yaparak göreve geldikler için tebrik ederek ve başarılarının daim olmasını temenni etti.

“DEMOKRASİNİN EN GÜZELİ, SANDIKLARA HEPİMİZİN SAYGI DUYMASI”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ekim ayı sürecinde tüm Türkiye de hem borsa hem de Ticaret ve Sanayi odası seçimlerini yaptığını ve hala yapmaya devam edilen yerler olduğunu söyleyen Milletvekili Öznur Çalık, “Bugün il başkan yardımcımız Aytunç Narin ve Battalgazi İlçe başkanımız Basri Kahveci, teşkilat mensuplarımız, kadın ve gençlik kollarından arkadaşlarımız ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odasının 99. senesinde yapılan seçimlerinde bir kez daha güven tazeleyerek, iş dünyasına, Malatya ekonomisine yön veren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine bir kez daha seçimle yeniden işbaşı yapması vesilesi ile tebriklerimizi ifade etmek için bir aradayız. Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Başarılarınız daim olsun. Ekonomimizin omurgası olan tüm sanayicilerimize, ticaret erbabı iş adamlarımıza ve yeniden güven tazeleyerek her gruptan çıkan tüm arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza ve Oğuzhan Başkana başarılar diliyorum. Siyasiler, seçilmişler, atanmışlar ve sivil inisiyatifle beraber bu sorumluluğu taşımak hepimizin omuzlarına çok ağır bir yükü beraberinde getiriyor. Bu vesileyle hepimiz omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinci ile elimizden gelen memleketimiz, sanayimiz ve ticaretimiz için tüm desteği ve çalışmayı beraberce dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra Malatya ortak paydasında hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasinin en güzeli, sandıklara hepimizin ortak bir şekilde saygı duyması, medenice bir yarışı yürüten arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Sonuçta da Oğuzhan Başkana görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin 99. senesinde 20 yılına imza atmış bir partinin mensubu olarak 20 yılda Türkiye de çok önemli adımlar attıklarını ifade eden Milletvekili Çalık, refah seviyesini yükseltirken aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne de çok önemli katkılarda bulunduklarının altını çizdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ İLE AYAKTAYIZ”

Türkiye’nin şu an ki gelişmişlik düzeyinin 10 sene öncesindeki hedefleri olduklarını söyleyen Milletvekili Öznur Çalık, “2013 itibari ile Türkiye’de çok önemli adımlar atmıştık, IMF’ye olan borçlar sıfırlanmış, 3. Havaalanı ve terminal binası, nükleer santraller dahil olmak üzere çok önemli adımlarımız ve hedeflerimiz vardı. Türkiye üzerinde oynanan oyunları hep birlikte canlı yaşadık yargı darbesi, askeri darbe, vesayetler, 17-25 Aralık süreci, arkasından 15 Temmuz ve gezi olayları dahil olmak üzere ülkemiz üzerinde çok oyun oynandı ve en son da ekonomik darbeler yapılmak istenmesi. Başka bir ülkede bunlar yaşanmış olsaydı o ülke darmaduman olmuştu ki nitekim dünya devletlerinde bunları çok net görüyoruz. Hemen komşularımız Suriye’de yaşanılanları görüyoruz, Orta Doğu’daki yaşanılan ‘demokrasi getireceğiz’ cümlesi üzerinden ülkeleri nasıl paramparça ettiklerini ve maalesef darbe yapılarak yönetimlerin değiştiğini görüyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet. Ülkemizin baş komutanı, lideri Cumhurbaşkanımız ile birlikte emin adımlarla aşılması çok zor olan yolları beraber kat ettik ve o günün ekonomik koşullarında eğer bizi bize bırakmış olsalardı, bugün çok daha farklı rakamlarla konuşurduk ama bunları yaşadık buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dimdik ayaktayız ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile ayaktayız. Bugün tüm dünya devletlerinin gözünün üzerinde olduğu bir Türkiye var, daha önce gündemi belirlenen bir Türkiye vardı. Şimdi Türkiye dünyanın gündemini belirliyor ve herkes her gün ‘Recep Tayyip Erdoğan nereye gidiyor, ne yapıyor, hangi cümleyi söyleyecek?’ diye bakıyorlar böyle bir atmosferde Cumhur İttifakımız ile birlikte emin adımlarla ilerliyoruz ve Türkiye ekonomisi de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeni ortaya koymuş olduğumuz vizyon ile Türkiye Yüzyılı vizyonunda sürdürülebilirlik var. Yeni Türkiye vizyonunda istikrar, kalkınma, barış, başarı ve bunlarla birlikte teknolojiyi her alanda harmanlayarak istihdamı, üretimi ve ihracatı artırma hedefimiz var. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bizim sizlere ihtiyacımız var, Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edelim istiyoruz, iş dünyasına ihtiyacımız var ve bu vesile ile Türkiye Yüzyılını inşa ederken de yapılamaz denilen birçok hadiseyi gerçekleştirdiğimiz gibi dünyaya örnek olacak ilk elektrikli aracı yapılamaz denilen, yapamazsınız, banda çıkmaz, üretemezsiniz denilen TOGG’u hayata geçirdik” şeklinde konuştu.