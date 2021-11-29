Milletvekili Kahtalı: Başaramayacaklar

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye’nin 2023’e giderken bir kaos ortamına sürüklenmeye çalışıldığını ifade ederek, “Bir ekonomik buhranı oluşturmaya çalışıyorlar ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Paradan para kazananlar ülke gelişmesin, yatırım olmasını istiyorlar. Faiz yüksek olsun parayla para kazanalım istiyorlar ama onların istediği şekilde olmayacak. Bu süreci de atlatacağız. Türkiye daha çok üretecek ve daha çok büyüyecek” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve partililerle birlikte Darende ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

İlçede ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kahtalı burada partililerle bir araya geldi. Kahtalı, daha sonra Darende Kaymakamlığı ve Darende Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe ziyaretine dair bir açıklama yapan Kahtalı, Darende’nin Malatya için çok önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, “Burada belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve partimiz ahenk içerisinde çalışıyor. Belediye başkanımız çok önemli hizmetler yürütüyor, ilçemizi geliştirmek için büyük gayret sarf ediyor. Milletvekilleri olarak başkanımızın ve ilçe halkının yanındayız Ankara’da yapabileceğimiz ne varsa her zaman başkanımızın ve ilçe halkımızın emrindeyiz. Darende’de bazı geciktirilmiş işlerimiz var, inşallah bunları da gerek büyükşehir belediyemiz nezdinde gerek diğer kurumlar nezdinde çözeceğiz ve sorunları ortadan kaldıracağız. Bizim işimiz sorun çözmek ve hizmet üretmek” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

“Türkiye 2023’e giderken hem dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçileri tarafından bir kaos ortamına sürüklenmeye çalışılıyor” diyen Kahtalı, “Bir ekonomik buhranı oluşturmaya çalışıyorlar ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık hem bölgesinde hem de küresel çapta ‘ben de varım’ diyen, hakkını savunabilen bir ülkemiz var. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasında milleti var. Ekonomi üzerinden hükümetimizi ve ülkemizi yıpratmaya çalışıyorlar. Dolar önce yükseldi şimdi ateşi düşüyor. Biz bu süreci de atlatacağız. Bu dalgalanmanın sonucunu en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi bazıları, Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi rantiyeciler, paradan para kazananlar ülke gelişmesin, yatırım olmasın istiyorlar. Faiz yüksek olsun parayla para kazanalım istiyorlar ama onların istediği şekilde olmayacak. Türkiye daha çok üretecek ve daha çok büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Muhalefeti de eleştiren Kahtalı, hiçbir partinin tek başına AK Parti’den daha fazla oy alamayacağını dile getirerek, “CHP, HDP, İYİ Parti ve bugüne kadar bizle yol yürümüş ama çıktığı yeri beğenmeyen zevatlar Millet İttifakı adı altında bir araya gelmiş. Bunlar henüz bir aday dahi belirleyemediler. Bugün hiçbir siyasi parti AK Parti’den daha fazla oy alamayacağını iyi biliyor. Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanımız açık ara önde görünüyor. O yüzden hepsi diyor ki ‘Biz bir araya gelebilirsek ancak Tayyip Erdoğan’ı devirebiliriz.’ Ama milletimiz Allah hamdolsun 15 seçimde de bunların hesabını sandıkta gördü. 2023’te de bunların hesabını sandıkta göreceğiz. Bunlar terör örgütleri ile beraber yürüyenler, bizim sınır ötesi operasyonlarımıza mecliste onay vermeyenler. Millet bunları görüyor” dedi. (Bülten)