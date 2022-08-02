Milletvekili Çalık’tan Pütürge’ye ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Pütürge ilçesinde bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Çalık,“Pütürge’mize çok önemli hizmetler yaptık.” dedi.

Milletvekili Çalık, Pütürge ilçesinde ilk olarak Taşbaşı Mahallesi’nde TOKİ Konutları sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Çalık, burada yaptığı konuşmada, Pütürge ilçesine çok önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. 24 Ocak 2020 depreminden sonra deprem anında direkt bölgeye geldiklerini anımsatan Çalık, “3 saat sonra içişleri, sağlık, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız bu bölgedeydi ve anında neler yapacağımızı planladık. Önce enkaz altında kalan canları kurtardık, sonra hiçbir canlımızın aç kalmaması için gıda ihtiyaçlarını karşıladık. 24 saat geçmeden cumhurbaşkanımız, devletimizin başı bölgeye geldi ve yapılacak ne varsa talimatları verdi” dedi.

“İLK ETAPTA 208 KONUT YAPILDI”

Milletvekili Çalık, Pütürge’ye ilk etapta 208 konut yapıldığını kaydederek, “Önce Pütürge’den başladık. 304 afet konutu ihale edildi. 306 konut üretildi ve teslimi yapıldı. Taşbaşı Mahallesi’nde 208 adet konut yapıldı; evlerimizin, mekânın güzelliğini, çocuk parklarını, ağaçlandırmayı ve vatandaşlarımızı o evlerde görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah o evlerde ağız tadıyla oturmayı nasip etsin.” diye konuştu.

“597 KÖY EVİ ÜRETİLDİ”

Pütürge merkezde 213 kentsel dönüşümle afet kapsamında konut yapılacağını ve ihale sürecinde olunduğu bilgisini veren Çalık, şunları söyledi:

“202 adet 2+1, 317 adet 3+1, 34 adet ticarethane de kentsel dönüşüm çerçevesinde Pütürge’mize kazandırılacak. Pütürge’mizin çehresi değişecek. 2 adet cami yaptık. Taşbaşı Mahallesi’nde 105 köy evi yapıldı. Pütürge’nin o güzel insanlarına yakışan evler yapıldı. Pazarcık’ta çok güzel evler yaptık. İlçede 597 adet köy evi üretildi, 426 adet köy evi tamamlandı. 485 adet ahır üretildi, 315 adet konut altı ahır yapıldı. 105 adette tek taraflı konut yapıldı. Burada konutlarımızı yaparken alt ahır üst ev olarak çift katlı konutlar üretildi.”

Milletvekili Çalık, gençlere istihdam sağlamak üzere Pütürge’de tekstil kent projesinin kazandırılacağını ve 400 gencin istihdam edileceğini belirtti.

“PÜTÜRGE’DE EVLERİMİZİN YÜZDE 90’I TAMAMLANDI”

Pütürge ilçesindeki temasları kapsamında kaymakamlık ziyaretinde bulunan Çalık, daha sonra Ağalar Mahallesi TOKİ Bölgesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Öznur Çalık, buradaki ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Pütürge değişiyor ve yeniden imar ediliyor. Pütürge’de her alanda yatırımlara devam ediyoruz. Önce yolla başladık ve yollarımızı yaptık. “Kubbe Dağı geçilmez” dediler, Kubbe Dağı’nı geçilir kıldık. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam hatip lisesi dahil olmak üzere eğitimde yapılması gerekenleri yaptık. 2020 yılında yaşadığımız deprem çok acı ve travmatik bir afetti. İlk andan itibaren bakanlarımız ve cumhurbaşkanımızla beraber buradaydık. 24 saat içerisinde Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldi ve vatandaşlarımızla bir arada oldu. Pütürge’de yapmış olduğumuz evlerimizin yüzde 90’ına yakını tamamlandı ve vatandaşlarımız evlerinde oturuyor. Pazarcık’ta, Tepehan’ da, merkezde evlerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇESİ DEVAM EDİYOR”

Pütürge ilçesi Ağalar Mahallesi TOKİ bölgesinde oturan Metin Ay’ı evinde ziyaret eden Çalık, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra Pütürge ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Pütürge’nin her tarafı şantiye alanı ve bütün işler tamamlanacak. Belediye binasının ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Millet Bahçesi devam ediyor.” dedi.

“KUBBE TÜNELİ İÇİN PROJEYİ BAŞLATTIK”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yarına değil hemene bakıp çözümler ürettiklerini ifade etti. Kubbe Dağı yolunun yapıldığını tünel için projenin başlatıldığını dile getiren Çalık, şunları söyledi: “Kubbe Dağı yolu tek gidiş-gelişti. Orada nice kazalar oldu. Otobüsler devrildi. O yollardan geçtiğimizde asfalt değildi. O yollardan geçip Pütürge’ye gelirdik. Kubbe Dağı’nda yolda kalan, hayatını kaybedenler oldu. Hamile kadınlarımızdan hasta vatandaşlarımıza kadar birçok vaka yaşardık. Biz o yolu sevenleri, milletimizi buluşturan yol haline getirdik. Şimdi o yol bitti, Kubbe Dağı tünelini istiyoruz. Kubbe Dağı tüneli için projeyi başlattık.”

“PÜTÜRGE’YE DOĞALGAZI GETİRECEĞİZ”

Milletvekili Çalık, Pütürge’ye doğalgaz müjdesini vererek, “Yollardan, çamurlardan çıktık, musluklarımızdan içme sularımız akıyor. Şimdi diyoruz ki; o musluklardan akan sular sıcak olsun, doğalgaz olsun. Pütürge’ye doğalgazı getirelim istiyoruz. Gerekli yerlerle görüştük, Pütürge doğalgaz boru hattına en uzak olan yer. Biz iktidar olduğumuzda Türkiye’de sadece 6 şehirde doğalgaz vardı, şimdi Malatya’nın 7 ilçesinde doğalgaz var. Allah’a hamdolsun, Pütürge’ye de doğalgazı getirmek lazım” diye konuştu.

“300 EVİN İHALESİNE ÇIKILDI”

24 Ocak 2020’de yaşanan depremi hatırlatan Çalık, “Her taraf sarsıldı, bizler Pütürge’de 4 bin 125 tane ağır hasarlı evin incelemesini yaptık. Tespitler gerçekleştirildi. Yapılan evleri teslim ettik. Son ihaleyle birlikte 300 evin ihalesine çıkıldı ve onlarda tamamlanacak.” dedi. Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Ersele, Gözlüce ve Bakımlı mahallelerini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. (Bülten)