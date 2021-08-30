DOLAR

8,3877$%0.47

EURO

9,9059%0.44

STERLİN

11,5527£%0.36

GRAM ALTIN

488,27%0,15

ÇEYREK ALTIN

7.803,90%0,88

BİTCOİN

402179฿%-0.5365

Akşam Vakti a 19:08
Malatya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Siyaset / Milletvekili Çalık, yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Milletvekili Çalık, yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık, AK Parti heyetiyle birlikte orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

milletvekili çalık, yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et
Hasbihan Et

Milletvekili Çalık, yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Milletvekili Çalık: “Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz”

FERDİ DURDU

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık, AK Parti heyetiyle birlikte orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Aksoğan Tur

Milletvekili Çalık, AK Parti heyetiyle orman yangınlarının yaşandığı Antalya Manavgat’ta vatandaşların taleplerini dinliyor. Mahalle mahalle ziyaretlerde bulunan Çalık, kendisine iletilen sorun ve istekleri dinlerken, yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili de bilgiler veriyor.

 

“DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA VATANDAŞININ YANINDA”

“Antalya’da yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Çalık, “Devletimiz her zümresiyle milletimizin hizmetinde, milletimizin yanında. Biz, 19 yıldır ülkemizin 81 şehrine her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Gök kubbede hoş seda bırakmaya gayret ediyoruz.

Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. Bizim anlayışımız budur. Milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Antalya’da afetin izlerini silmek için devlet-millet birlikteliğiyle çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Dünyada eşine az rastlanır çapta gerçekleşen yangınlara yine eşine az rastlanır şekilde ekiplerimiz canla başla çalışarak büyük bir mücadele verdiler. Buna milletimiz ve dünya şahittir.

Devletimiz tüm imkânlarıyla burada vatandaşının yanında. Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır. Antalya Manavgat’taki yangında evleri yanan İbrahim ve Ayşe Deniz çiftini yeni evlerinde ziyaret ettik. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz.”

 

“TESİSLEŞME ÇALIŞMASI YAPILACAK”

ad826x90

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Çalık, Manavgat’ta mahalle mahalle gezerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Antalya Manavgat’ta yangından etkilenen Yaylaalan Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızın önemli geçim kaynaklarından defne yaprağının işlenmesi için tesisleşme çalışmaları yapılacak. El birliğiyle, güç birliğiyle afetin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz çünkü biz güçlü Türkiye’yiz” dedi.

ad826x90
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

CHP Heyeti Tunceli’de İnceleme Yapıyor

HIZLI YORUM YAP

r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.