Milletvekili Bakbak, Arslantepe’ye hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” çerçevesinde Malatya’ya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, tarih başkenti Battalgazi’de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret etti. Milletvekili Bakbak’a Battalgazi’nin Şehrül-Emini Belediye Başkanı Osman Güder eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 81 ilde 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları devam ediyor. Bu çerçevede Malatya’ya gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı yönetimi ile birlikte Kışla Caddesindeki esnafları ziyaret etti. Esnafların sorunları yerinde dinleyen ve varsa onların taleplerini not alan Bakbak, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da esnaflara iletti.

Dünya mirası Arslantepe’ye hayran kaldı

Esnaf gezisinin ardından Doğu’nun incisi Battalgazi’deki tarihi mekanlardan Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ını gezen Milletvekili Bakbak, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nü yakından inceledi. Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü’ne hayran kalan Milletvekili Bakbak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Bu anlamlı tarihi gezi için Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten Bakbak, Battalgazi’yi çevresindeki kişilere de tavsiye edeceğinin altını çizdi.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’ye hayran kalmamanın imkansız olduğunu belirten Bakbak, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve AK Parti ilçe teşkilatındaki başkanlarımız ile birlikte ilçeyi gezdik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Battalgazi zaten tarihi ile ön plana çıkan bir ilçemiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim ilçemizdeki çalışmalar hakkında da bilgiler aldık. Başkanımız bu kadim ilçede güzel ve başarılı çalışmalara imza atmış. UNESCO Dünya Kültür Mirasına giren ve Türkiye’nin önemli kültür varlıkları arasında yer alan Arslantepe Höyüğü’ne hayran kaldım. İlk kez geldim ve çok beğendim. Sarayın olması, ticaret merkezinin olması, deponun ve üretim alanların olması krala çok büyük güven olduğunu gösteriyor. Yerli ve yabancı turistlerimiz mutlaka burayı görmeli” dedi. (İHA)