MİLLETTEN BAŞKA EGEMEN GÜÇ

Kıymetli hemşerilerim, güzel okuyucularım… İlkokuldayken öğretmenlerimin benden istedikleri, benim de utana sıkıla söylediğim bir türkü vardı… “Kadir Mevlam senden bir dileğim var/Beni muhannete muhtaç eyleme” diye.

Gün gelir, insan komşusunun külünemuhtaç olur.

Ama Allah kimseyi muhannete muhtaç etmesin…

“Muhannetin suyu bulanık akar/Aktığı yerleri kor olur yakar”

Benim de sizden bir dileğim var…kendinize, sevdiklerinize, çevrenize bir iyilik yapmanız; bir an önce gidip aşı olmanız.

Parası yok, ricası yok, acısı yok.

Çocukluğumuzda bazı arkadaşlarımız aşıdan kaçardı. O zaman acıtırdı iğneler. Aynı iğneyle yıllarca iğne yapılırdı. Sağlıkçı birinden çıkarır, ispirto ocağı üstüne kaynayan su içindeki uçla ucunu değiştirir, sıradakine yapardı.

İğneler uzun zaman kullanıldığındanucu körelirdi. Bu yüzden de çok acıtırdı. Onun için korkulurdu. Seksenli yıllarda AIDSdiye bir hastalık çıktı, sabah akşam televizyonlarda bu konuşuldu, kan yoluyla geçmesi nedeniyle, o sayısız kişide kullanılan ve acıtan iğnelerin yerine, şimdiki bir kullanımlık plastik şırıngalı iğneler çıktı. Berberlerin kullandığı usturalar da tarihe karıştı.

Hepimizin bir yakını, bir yakınındaki öldü maalesef. Korona denen illet çektiriyor, hasar bırakıyor, bazen de öldürüyor insanı. Günlük vefat sayısı iki yüzün üzerinde seyrediyor hala. Geçen yıl Mayıs’ta 44 olduğunu hatırlıyorum. Bir an önce aşı olup, güven kazanalım derim.

Bazı derin güçler insanlardaki aşı duyarlığını bile istismar edip, iktidarı devirmede malzeme olarak kullanabiliyor.

Bilim insanları onca emek, onca zahmet aşıyı bulmuş, devletimiz fazlasıyla tedarik etmiş, biz bu nimeti tepiyoruz.

Olacak şey mi?

Bir paylaşım okumuştum. Aman hastaneye gitmeyin, hastaneye gidenlerin hepsi ölüyor,aman ha verilen ilaçları içmeyin ölürsünüz, maske takmayın, takarsanız koronayayakalanırsınız deniyordu. Maksat,hastalık yayılsın, ölümler artsın, ekonomi batsın ki, sonra da çıkıp,”İktidar aciz kaldı. Ölü sayısında dünyada en baştayız” diye bağırmak.

Aşı bulunmasaydı, ‘aşı yok insanlar ölüyor’ denecekti

Geçen gün telefonuma bir mesaj geldi,“Dün İsrail’in vatandaşlarına Türkiye’yi terk edin çağrısından sonra, bugün de ABD vatandaşlarını uyardı.Türkiye’de çok önemli olaylar bekleniyor denmişti.”

Araştırdım, 2016’da İstiklal Caddesindeki terör olayından sonraki gazetehaberi.

Bir sefer de, uzun bir mesaj atılmış, “İhvancılaragöre Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan, çalınan ve gasp edilen her şey helaldir ve ganimettir.(…) Bu kişiler (Yani İhvancılar=Ak Parti ve RTE). (…) İhvancı olmayan bütün Müslümanlar kafir sayılır ve öyle muamele görürler yazıyordu.

Ak Parti’ye ne kadar muhalif varsa hepsini bir araya getirme, kenetleme çabası.

Böyle yalan yayınlar, ABD Başkanı Biden’ın bir yardımı herhalde.

ABD Başkanı Biden,

-Türkiye’de muhalefete yardım edip, Erdoğan’ı ve Ak Parti iktidarını devireceğiz,

Ana Muhalefeti Ünal Çeviköz,

-ABD’den beklentimiz, Türkiye’de güçlü bir demokrasi vurgusu yapmasıdır demişti.

Grup Başkan vekili Engin Özkoç da,

-Başka bir egemen gücün müdahalesine asla gerek kalmadan, sandıkta milletimizle beraber laik, demokratik, parlamenter sistemi yeniden inşa etmeliyiz dedi.

Allah’ınızı severseniz, Türkiye’nin Ana Muhalefet Partisinin, sözde iktidar alternatifinin, dünyanın en büyük bağımsızlık zaferini kazanmış Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Partinin grup başkanı milletvekilinin,(hayır, milletin böyle vekili olmaz) sözlerine bakın bir.

İnsanda biraz çekingenlik, biraz utangaçlık olur, insan,

-Böyle dersem vatandaş bana ne der?diye düşünür.

-ABD’nin ne diyeceği önemli diyor demek ki. Önemli olan ABD’ye yardımını beklediğimizi, onun dediklerini yapacağımızı bildirmek, ona güven vermek diyor.

Adam, en başta Türk Milletini, Cumhurbaşkanımızı, Ak Partiyi tehdit ediyor,

-Uğraştırmadan iktidarı biz verin. Yoksa bizden üstteki egemen güç olan ‘Ağabeyimiz ABD’ gelip bize verecek. O zaman başınıza gelecekleri düşünün! diyor.

2023’te seçim yapılacak.

Tayyip Erdoğan’dan daha halkçı, daha vatansever, daha çalışkan, daha adil, daha yüksek idealli olun, insanımızı sevin, sayın kendinizi sevdirin, kendinize inandırın seçimi kazanın Başkanlık mı dersiniz, Parlamenter Sistem mi dersiniz onu uygulayın.

Önünüze duran mı var, elinizden alan mı var?

Türkiye’nin meşru iktidarını devirecek ‘egemen güç’ kim oluyor muş… utanmıyor musunuz bu sözlerden, bu duruştan, bu yatıştan, yazıklar olsun size, yazıklar olsun!

Bir çift sözüm de sizin arkanızdan gelmeye devam eden Atatürkçü insanlara,

-Arkadaşlar görmüyor musunuz bunu, bundan önceki rezaletleri…

Hey ADD Genel Merkezi, illerdeki şubeleri, çıkıp da,

-Biz Türk Milleti’nden başka bir egemen güç tanımıyoruz. Bu adamı derhal istifaya çağırıyoruz. diyemiyor musunuz?

Ak Parti gider, başka partiler gelir Türkiye’yi yönetir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek devam eder.

Ama, böyle Ana Muhalefet, böyle Atatürkçüler olursa, milletimizin oy verirken o partinin, en başta Türkiye toprakları üzerinde, Türk Milletinden başka bir ‘egemen gücün’ varlığını kabul edip etmediğine bakması gerekecektir.

Hiç kuşkunuz olmasın, her kökenden, her mezhepten, her inançtan, her meşrepten vatandaşlarımızın oluşturduğu, aşure tadındaki bu Büyük Türk Milleti, seçimlerde gereğini yapacak, böyle siyasetçileri, böyle partileri, böyle Ana Muhalefeti çöpe atacaktır.

Bakın, görün!