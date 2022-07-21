“Milletimiz 200 yıldan sonra tekrar toprak kazanmış oldu”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, “Ordumuz, 20 Temmuz 1974 tarihinde, başarılı bir harekâtla Müslümanlara uygulanan zulmü ortadan kaldırarak Ada’da tekrardan huzur ve barışı tesis etti. Kıbrıs Zaferi’yle, necip milletimiz 200 yıl aradan sonra tekrardan toprak kazanmış oldu” dedi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Canbay şunları kaydetti:

“Bugün, Kıbrıs’taki Rum mezalimine son veren ve Ada’ya huzur ve selamet getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü. Yüzlerce şehit verdik, Kıbrıs’a huzur getirdik! Ecdâd toprağı Kıbrıs’ta yıllarca Müslüman soydaşlarımızın kanını döken Rumlara hadlerinin bildirildiği Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, 48. Yıl dönümü yâd ediliyor. Müslüman soydaşlarımıza yönelik zulmün zirveye çıktığı 1974 yılının temmuz ayında, garantör ülke olan Türkiye adına dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs konusunu görüşmek için İngiltere’ye gitmişi. Başbakanlığa vekâlet eden Millî Görüş Lideri ve dönemin hükümet ortağı olan Millî Selamet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Millî Güvenlik Kurulunu acil gündem koduyla toplayarak dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar’a gemilerin yola çıkması için o tarihi harekâtın emrini vermişti.

ADA’DA HUZUR VE BARIŞ TESİS EDİLDİ

Ordumuz, 20 Temmuz 1974 tarihinde, başarılı bir harekâtla Müslümanlara uygulanan zulmü ortadan kaldırarak Ada’da tekrardan huzur ve barışı tesis etti. Kıbrıs Zaferi’yle, necip milletimiz 200 yıl aradan sonra tekrardan toprak kazanmış oldu. Harekât süresince Türk Silahlı Kuvvetlerinden 415’i kara, 65’i deniz, 5’i hava, 13’ü jandarma olmak üzere toplam 498 Mehmetçik şehit olurken 1.200 TSK personeli gazi oldu. Mehmetçik’in sadık müttefiki olan Kıbrıs Türk tarafında ise, 70 mücahit ve 270 sivil şehit olurken binlerce Kıbrıslı da yaralanmıştı.”

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılıp da şehit olan 6 Malatyalının bulunduğuna dikkat çeken Canbay, şehitlerin isimlerini şöyle sıraladı:

“Darende’den Hasan Karagülle,

Doğanşehir’den Durak Sülü,

Hekimhan’dan Mehmet Karaca,

Hekimhan’dan Seçim Kılıçaslan,

Malatya merkezden Feyzullah Taşkınsoy,

Malatya Merkezden Cemal Altınok’tur.”

Şehitlerimize rahmet dilerken Kıbrıs barış harekatının 48. Yılını kutluyorum.