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Milas Gençlikspor Kulübü’ndeki hırsızlık ve yangınla ilgili 4 gözaltı

milas gençlikspor kulübü’ndeki hırsızlık ve yangınla ilgili 4 gözaltı
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Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Gençlikspor Kulübü’ne ait binada meydana gelen hırsızlık ve yangın olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Milas ilçesi Lozan Caddesi’nde bulunan Milas Gençlikspor Kulübü’ne ait binada önce hırsızlık, ardından da yangın meydana geldi. Yaşanan olayın ardından kulüp yönetimi tarafından yanan binanın önünde basın açıklaması yapılarak olay kınandı. Bazı eşyaların çalınmasının yanı sıra lavaboları kırılan, muslukları sökülen kulüp binasında daha sonra çıkan yangında şampiyonluk kupalarının, plaketlerin, kulübün arşivlerinin yok olması üzerine kundaklama şüphesi üzerinde duruldu. Olayın ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa sürede hırsızlık ve yangınla ilgili 4 kişinin kimliğine ulaşıldı. V.Ç., F.B ve H.Ç. hırsızlık olayından, H.S. ise yangına sebebiyet vermekten gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli tahkikat devam ederken, kulüp binasındaki yangının kundaklama değil, sokakta yaşayan, kalacak yeri olmadığı için de kulüp binasına girip ısınmak için ateş yakan H.S.’nin dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi.

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