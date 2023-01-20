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Mikail Ökke yaşam savaşı veriyor
Malatya futbol camiasının tanınan ismi ve Busabah Gazetesi köşe yazarı Mikail Ökke geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Malatya futbol camiasının tanınan isimlerinden eski futbolcu Mikail Ökke, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz hafta yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan Mikail Ökke, yakalandığı enfeksiyonun beyne sıçraması üzerine yoğun bakıma alındı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 6 gündür uyutulan Mikail Ökke’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Malatya ve Malatyaspor sevdalısı olan Mikail Ökke, yolu İstanbul’a düşen Malatyalılara verdiği desteklerle tanınıyor. Rahatsızlandığının duyulmasıyla Malatya futbol camiasından Ökke’nin sağlığına yeniden kavuşması için peş peşe geçmiş olsun mesajları gelirken, İstanbul’daki sevenlerinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine giderek Ökke’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldıkları ifade edildi. Mikail Ökke yoğun bakımda bulunduğu hastanede sevenlerinin duasını bekliyor.
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