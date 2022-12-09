MHP’nin ‘Komşum Nasılsın’ temalı programlarına ilgi yoğun

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI ‘KOMŞUM NASILSIN?’ TEMALI PROGRAMLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

“Vatandaşlarımızla yakın temas ortamı oluşturuyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı, ‘Komşum Nasılsın?’ temalı programlar eşzamanlı olarak Malatya’nın 13 ilçesinde aynı anda başladı. Programlarda Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve tüm ilçe başkanlarının sahalarda coşkuyla karşılandıkları gözlerden kaçmadı. Programlarla ilgili konuşan MHP Malatya İl Başkan Mesut Samanlı, ‘Komşum Nasılsın?’ temalı programların startının Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz tarafından verildiğini söyledi.

“HANE ZİYARETLERİ YAPIYORUZ”

“Bizler de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile hane hane ziyaretler yapıyor; vatandaşımız ile çok daha yakın bir temas ortamı oluşturuyoruz” diyen Başkan Samanlı, “Bilindiği üzere MHP, 2023 Haziran’ında yapılacak seçimler dolayısıyla geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı halkla buluşma ve toplumsal danışma toplantılarını büyük bir şevk ve heyecanla sürdürmekteyiz. Bir yandan ülke gündemi, bir yandan da uluslararası alanda olup bitenler partimizce büyük bir hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. 2023 Seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar yurt çapında Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, ‘Köyüm Benim’ başlıklı taşra ve kırsal ziyaretleri, ‘Aday Belli Karar Net’ temalı açık hava toplantıları gerçekleştirilmiştir ve eşzamanlı olarak bütün kentlerde vatandaşlarımızla daha yakından temas kurmak üzere ‘Komşum Nasılsın?’ teması altında ev ziyaretlerimizin startı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz tarafından verilmiştir. Bizler de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile hane hane ziyaretler yapıyor; vatandaşımız ile çok daha yakın bir temas ortamı oluşturuyoruz” diye konuştu.

“BİZLERE ÇALIŞMA AZMİ VERİYOR”

Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını kaydeden Samanlı, şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak; başta muhalefetin çatlak sesleri olmak üzere, tüm bölücü ve ayrıştırıcı oluşumlara karşı dimdik durmakta ve vatandaşımız ile istişarelerimizi çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ve değişmelere dair toplumsal farkındalığı güçlendirmek, Cumhur İttifakı’nın hedefleriyle çok başlı muhalefetin tasarlayıp hayata geçirmeye çalıştığı yıkım senaryolarını milletimizle daha yakından paylaşmak için sahalardayız. Vatandaşlarımızdan aldığımız dönütler oldukça aydınlatıcı yönde. İnsanlar zillete düşmüş Millet ittifakını görmek istemiyor. Saf çıkarcı bu tavırları herkesin malumu ve yıkmaya çalıştıkları tüm değerlerimizden ötürü hemşehrilerimiz oldukça kızgın. ‘Şahit yakınına küfür eden, LGBT’yi olağan karşılayan, HDP ile iş tutup gizli ittifak yapan, belediyecilik hizmetlerinde sınıfta kalan ve adı millet olsa da hedef ve tutumları millet ile kesinlikle uyuşmayan Millet İttifakı bizden oy beklemesin.’ diyorlar. Bu da bizlere güç ve daha çok çalışma azmi veriyor. Cumhur İttifakı, Malatya’da oldukça büyük bir destek görüyor, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı olarak bu durumdan kıvanç duyuyoruz.”

(Bülten)