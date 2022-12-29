MHP’den Vali Şahin’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve beraberindeki heyet Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.

MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül, MHP Battalgazi İlçe Bakanı İlhan İlhan, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, TÜRKAV İl Başkanı Muhsin Yiğit, Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Fevzi Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Hulusi Şahin ve Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.

MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve beraberindeki heyetin Valisi Hulusi Şahin’e ziyaretinde Malatya’nın sorun ve taleplerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “MHP olarak zaman zaman il yöneticilerimizi ve kurumlarımızı ziyaret ederek, sahadan bize iletilen yerel sorunların çözümü ve takibi için fikir alışverişinde ve istişarelerde bulunuyoruz” dedi. (Bülten)