MHP’DEN 10 KASIM MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda “Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.” diyen Başkan Samanlı’nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle;

ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

“ Birlikten kuvvet doğar sözünün vücuda geldiği bir yer varsa bu, hiç şüphesiz Anadolu topraklarıdır. Bunu yapan da hiç şüphesiz Merhum Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Biz Ulu Önderi, nice oyunların bozucusu olarak biliriz. Bu yüzden ona çok şey borçluyuz. Atatürk, Türk milletinin varlığına kast eden her türlü sinsi tertibin farkına vararak onları deşifre etmiş, milleti uyandırmış ve bağımsızlık meşalesini yakarak Türk milletinin yolunu aydınlatmıştır.

Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, zulme, baskıya, dayatmaya, esarete karşı boyun eğmeyen bir politika izlemiş ve tüm dünyanın Türkiye’ye saygıyla ve gıptayla bakmasına neden olmuştur. Atatürk’ün adını kullanarak sapkın yollara girmeye çalışanlar bilsinler ki; onun hatıralarını, hedeflerini, bizler için çizdiği o rotayı kimselere bırakmayacak; Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim sancağını taşımaktan iftihar edeceğiz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyen bizlere hür bir vatan bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız. Sadece bedenen aramızda ayrılmış olmasından müteessir; hala fikirleri ve bize miras bıraktığı değerlerden ötürü gururluyuz. Vefatının 84. Yıldönümünde Ulu Önderimizi saygı ve özlemle anıyoruz.” dedi. (Bülten)