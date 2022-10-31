MHP ‘de seçim çalışmaları hız kazandı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı, şehir genelindeki seçim çalışmalarına hız verdi ve toplantılara yoğun bir tempo ile devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’nın öncülüğünde; Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre’nin katılımlarıyla yapılan toplantıya, İlk olarak Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’na bağlı mahalle başkanlarının birinci grubu katıldı. Toplantı sonrası Başkan Samanlı ve Milletvekili Fendoğlu açıklamalarda bulundular.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatının hız kesmeden toplantılar yaptıklarını ve teşkilat nezdinde istişarelerini artırdıklarını belirten Başkan Samanlı, ‘’Öncelikli olarak İl Teşkilatımızda toplantımızı gerçekleştirdik. Aldığımız kararlara binaen sonrasında da ilçelerimizdeki görev alan mahalle başkanlarımızla toplantımızı gerçekleştirmeye başladık. İlçelerimizi belirli bölgelere ayırdık ve tüm bölgelerle ayrı ayrı toplantı takvimimizi hazırladık. Bu seçimde vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekten mütevellit oldukça iddialıyız. Allah’ın izniyle vekil değil; vekiller çıkaracağız’’ dedi.

Seçimde sandık görevlilerine ve mahalle başkanlarına büyük görevler düştüğünün altını çizen Samanlı, ‘‘Herkesin malumu, bu yüzden görevlerinin ehemmiyeti ve sorumluluklarının tanımı hakkında bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimiz tüm ilçelerimizdeki mahalle başkanlarımız ile istişare edene değin devam edecek. Birkaç hafta içinde de mahalle ve ev ziyaretlerimize başlayacağız. Vatandaşlarımızın davetlerine her ne kadar olumsuz dönütler vermesek de zaman zaman icabet edemediğimiz oluyor. Bu yüzden kışımızı ev ziyaretlerimize ve mahalle toplantılarına ayıracağız. Hiç uzak kalmadığımız hemşehrilerimizle iç içe bir kış geçirmek için kollarımızı ivedi ile sıvadık” ifadelerini kullandı.

“EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’na bağlı mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Fendoğlu da toplantı esnasında İl ve İlçe Teşkilatlarının çalışmaları hakkındaki memnuniyetini dile getirdi. Meclis çalışmaları hakkında da bilgi veren Fendoğlu, “Oldukça güçlü bir teşkilat ve oldukça çalışkan bir kadro ile Malatya’ya siyaset yapmanın da ötesinde bir hizmet anlayışı getirdiğimizi düşünüyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla tüm yazı ilçe ve köy ziyaretleri ile geçirdik, bundan sonraki adımda da yapmak istediğimiz şey mahallelerimizle kalmayıp ev ziyaretlerimizi de gerçekleştirmemiz olacak” dedi.

Malatya şehri için canla başla çalıştıklarını söyleyen Milletvekili Fendoğlu, “Nezih şehrimiz Malatya için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle görevlerimiz sebebiyle Ankara’da bulunduğumuz zamanlarda teşkilatımızın aynı tempo ile memleketimize hizmet ettiğini bilmek bizleri müsterih kılıyor. Hane ziyaretlerinde gördüğümüz ilgi ve alakanın elbette bunda etkisi oldukça fazla. Öte yandan bir diğer husus da vatandaşımızın ilgi, tutum ve beklentilerini önemsiyor ve sorunları ile hemhal olmak istiyor olmamızdır. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bugüne her an vatandaşımızın yanında ve en yakınındaydık, bu konuda taviz vermeden istişarelerimize devam etmek arzusundayız” diyerek sözlerini noktaladı. (Bülten)