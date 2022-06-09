MGTC’den Vali Şahin’e teşekkür

Malatya Valiliği’nin yayınladığı Resmi İlan Genelgesi’nin ardından Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın Vali Hulusi Şahin’e teşekkür etti.

Malatya Valiliği tarafından dün yayınlanan Resmi İlan Genelgesin de, kamu kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapmaları hatırlatılarak, il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelgenin dağıtımı yapıldı. Genelgede, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi istendi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ise, “Yerel gazetelerin alınan resmi ilanlar sayesinde ayakta durduğunu hepimiz farkındayız. Bu anlamda yaşadığımız sorunlara duyarsız kalmayıp bir genelge yayınlayarak kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesini isteyen Valimiz Hulusi Şahin’e Cemiyet olarak tüm yerel gazeteler adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Bülten)