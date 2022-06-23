MGTC’den Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyareti

MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan ziyarette, Vali Hulusi Şahin’e yerel basına verdiği destekler için teşekkür edildi. Ziyarette konuşan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Vali Şahin’e görevinde başarılar diledi. Göreve gelir gelmez yerel basının desteklenmesi adına kamu ihale ilanları ile ilgili genelgesi ile basının yanında olduğunu gösteren Vali Şahin’e teşekkür eden Aydın, “Son olarak yine basın mensubu arkadaşlarımızın haber yapmalarının önündeki bürokrasi engelini de kaldırdığı için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak şehrin her zaman bir adım ileri gitmesi adına elimizden gelen tüm gayret ve desteği sunacağız” dedi.

Vali Hulusi Şahin’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev yaptığı her ilde basının daha rahat çalışması ve halka en doğru haberlerin ulaşması adına bazı uygulamaları getirdiğini söyledi. Devletin yaptığı çalışmaları en doğru ve hızlı şekilde kamuoyuna ulaştırmanın en önemli ayağının basın olduğunu dile getiren Şahin, Malatya’da birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacaklarını da söyledi.

Yaklaşan 25. Kayısı Festivaline de değinen Vali Şahin, şehrin tüm dinamiklerinin katılımı ile bu festivali düzenlemek istediklerini ve Malatya basınını da bu noktada yanlarında görmek istediklerini ifade etti. (İHA)