MGTC’den Çalık’a hayırlı olsun ziyareti

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri, eczanesini Mücelli Caddesi’ne taşıyan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı ziyaret ettiler.

Malatya Gazeteciler ve Televizyonlar Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri, dün AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı yeni eczanesinde ziyaret ettiler. Çalık, kendisini ziyaret eden Başkan Aydın ve cemiyet üyelerini eczanesini gezdirerek, onlarla ayaküstü sohbet etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çalık, kendisini ziyaret eden Başkan Aydın ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederken, MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise, “Yeni yerinize taşındınız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.