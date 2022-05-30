Meydan Adil Gevrek’e kaldı!

Gelecek sezon TFF 1. Lig’de yer almaya hazırlanan Yeni Malatyaspor Kulübü’nde gözler Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına çevrildi. Aylardır perişanlık çeken takımının oynadığı karşılaşmalarda ortalıkta görünmezken Türkiye Kupası finalinde ortaya çıkan Adil Gevrek, her mali kongre öncesi klasikleşen salvolarına (yaylım ateşi) bir yenisini daha ekledi. Sarı kırmızılı kulübü son üç yılda iki kez küme düşürerek altından kalkılamayacak borca sokan Gevrek, yakın çevresine her şeyi mali kongrede açıklayacağını belirtti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig’e veda ederek gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, Olağan Mali Genel Kurulunu yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulübün geçen yıl yapılan mali kongrede 75 milyon TL borcu olduğu açıklanırken, aradan geçen bir yılda rakamın 300 milyon TL’yi bulması bekleniyor. Sezon başından itibaren futbolcu maaşlarını ödemede sorun yaşayan, şehrin desteğini görmemesine rağmen ısrarla görevine devam eden Adil Gevrek takımın mali açıdan kötü sürece girmesinde en büyük suçlu olarak gösteriliyor.

Efsane Malatyaspor’un 11 milyon borçla 2006 yılında Süper Lig’den küme düşmesi sonrası, borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan Yeni Malatyaspor’u borç batağına saplayan Adil Gevrek ve yönetimi mali genel kurulda delegelerin huzurunda açıklanacak bilançonun ardından ibra edilmek için oylamaya sunulacak. Yakın çevresini ve akrabalarını delegele yapan Adil Gevrek’in mali kongrede ibra edilmeme ihtimali bulunmazken, TFF 1. Lig’de transfer tahtası kapanma tehlikesi bulunan sarı kırmızılı kulübün düştüğü bataklıktan çıkması ise zor görünüyor. Yeni Malatyaspor’un transfer tahtasının açılması için 100 milyon TL sıcak paraya ihtiyaç olduğu öne sürülüyor. Sözleşmeli birçok oyuncusunu alacaklarını ödeyemediği için kaybeden Malatya ekibinde tüm beklentiler Mustafa Eskihellaç ile Benjamin Tetteh’in satışından doğacak para kaynağıyla tahtanın açılması yönünde.

TRAJİKOMİK DURUMA DÜŞÜYOR

Daha önce istifa ederek 24 Nisan’da yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçen Adil Gevrek uzunca süredir ortalıkta görünmüyordu. Türkiye Kupası’nda Kayserispor-Sivasspor arasında oynanan final maçın ortaya çıkan Gevrek karşılaşmayı kendisine ayrılan locadan takip etti. Gevrek’in yakın çevresine mali kongreye katılarak yapacağı konuşmayla her şeyi anlatacağını söylediği öne sürüldü. Bugüne kadar Yeni Malatyaspor’un menfaatlerini korumaya çalıştığını ve sarı kırmızılı kulübün bir kuruşunu dahi heba etmediğini anlatan Gevrek’in her mali kongre öncesinde sürekli birileri üzerinden hedef şaşırtıp suçunu bastırmaya çalışması kamuoyu tarafından trajikomik karşılanıyor.

DARBE YAPILMAK İSTENMİŞ!

Şehrin ileri gelenlerinden yeteri kadar destek göremediğinden veryansın yapan Gevrek, şeffaf olmayan bir yönetim anlayışı sergilediğini unutarak her dönem olduğu gibi bu dönemde mağdur edebiyatıyla delegelerinin karşısına çıkacak. TFF başkanı, yayıncı kuruluş, siyasiler, belediye başkanları, bir grup taraftar ve döviz kuru gibi birçok konu üzerinden mağdur rolü oynamaya hazırlanan Gevrek’in, kendisine darbe yapılmak istendiğini açıklayacağı ifade ediliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından 31 Mayıs Salı günü saat 10’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılacağı duyurulan mali kongre toplantısı gerekli çoğunluğun toplanmaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.