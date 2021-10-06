Mevsim Geçişlerinde Beslenme Nasıl Olmalı?

ŞÜKRAN MALKOÇ

Mevsim geçişlerinde ısı farkı, değişen beslenme ve uyku düzenin bozulması gibi dış etkenlere bağlı değişimler bağışıklık sistemimizin zayıflamasına neden oluyor. Bu yüzden sonbaharla birlikte virüs ve bakteri kaynaklı solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskini de artıyor. Bu süreçten daha çok yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar etkileniyor.

Sonbahar ve kış aylarını sağlıklı geçirmek için bağışıklığı güçlendirmek, dengeli -mevsiminde beslenmek, yeterince su içmek, düzenli uyumak ve egzersiz yapmak gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Medine Boyraz, “Antioksidan kapasitesi yüksek besinleri tüketmeliyiz. Fiziksel aktivite yapılmalı ve uyku düzenli olmalıdır” dedi.

Sonbahar mevsiminde beslenmenin düzenli ve dengeli olmasına dikkat çeken Boyraz, “Geçiş mevsimi sonbahar, vücudun kışa hazırlık dönemidir. Bu dönemde vücut hastalıkları kapmaya, bağışıklığın düşmesine karşı pek direnç gösteremez. Mevsim geçişleri metabolizma hızının değişmesine neden olur” diyerek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Antioksidan kapasitesi yüksek besinleri tüketmeliyiz

-Besin çeşitliliğine önem vermeliyiz (protein, yağ, karbonhidrat, meyve, sebze, vitamin, mineraller)

-Lifli besin tüketimi dengelenmeli

-Probiyotik (kefir ayran, lahana turşusu gibi doğal ya da takviye )alınmalı

-Toksinleri atmak için 1-2 l günlük su içilmeli ve böylece dolaşım hızlanmalı

– C vitamini özellikle bu dönemde tüketilmeli

-Bunun yanında A,E, Selenyum, Çinko magnezyum mineralleri ve omega -3, omega -9 yağ asitleri tüketilmeli ( ceviz, badem, kuşburnu, mandalina, limon, yumurta, süt, yeşilbiber, maydanoz, denizürünleri, tamtahıllar, susam, keten tohumu )

-Fiziksel aktivite yapılmalı ve uyku düzenli olmalıdır.

-Ihlamur, adaçayı, kuşburnu, rezene gibi bitki çayları tüketilebilir.