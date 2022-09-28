MEVSİM GEÇİŞLERİ SAĞLIMIZI OLUMSUZ ETKİLEMESİN!

Mevsim geçişlerinde hastalıkların artış gösterdiği bir gerçek peki mevsim geçişlerinde sağlığımızı korumanın yolları nelerdir?

Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan karmaşık bir sistemdir ve vücudumuzu yabancı ve zararlı maddelerden korur. Bu sistem, vücudumuza giren milyonlarca bakteri, mikrop, virüs, toksin ve parazitlere karşı korunmak için düzenlenmiştir. Mevsim geçişlerinde yaşanan havaların bir ısınıp bir soğuması, vücudun savunma mekanizmasını zayıflattığı için nezle, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olabiliyor. Ani hava değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan bu hastalıklardan ise basit yöntemlerle kurtulmamız mümkün hale geliyor.

Mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemi güçsüz kişileri olumsuz etkiler. Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli beslenme, düzenli uyku, hareketli yaşam ile birlikte elektromanyetik kirlilikten arınmak ve stresten uzak durmak önemlidir.

Mevsim değişikliği nedeniyle artan enfeksiyon hastalıklarına yakalanmamak için vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketilmesi gerekir. Mevsim değişikliklerinin sıkça yaşandığı dönemlerde özellikle A, C, E vitaminleri ile çinko, selenyum minerallerinden zengin beslenmeye özen gösterilmeli.

Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, gebe ve emziren kadınların daha bilinçli beslenmeleri gerekir.

Daha çok çocuklar ve kadınlarda üşüme, halsizlik, baş dönmesi şeklinde kendini gösteren demir eksikliği soğuklarda kişiyi güçsüz kılabilir.

Günlük beslenmede kırmızı et, yumurta, kuru fasulye, yeşil mercimek, barbunya, nohut, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, kuruyemişlerden destek alınmalı ve beraberinde demirin emilimini kolaylaştıracak C vitamini yönünden zengin taze salata veya turunçgil meyveleri tüketilmeli.

Çay, kahve, kola gibi içecekler demir oranını azaltacağından yemekle birlikte tüketilmemesine dikkat edilmeli.

Yağlı, şekerli, hamurlu beslenmek yerine taze sebze ve meyve tercih edilmesinin, hem daha az kalori alınmasına hem de sağlığı koruyucu vitaminlerin alınmasına olanak sağlar.