MEVLA GÖRELİM NEYLER NEYLERSE HAYR EYLER

Hikâyeye göre eski zamanlarda yaşamış bir köylünün güzel bir atı varmış. Fakirmiş köylü. Ama tek serveti olan bu atı satmaya bir türlü yanaşmazmış. Derken bir gün atı kaybolmuş. Köylüler yanına gelip;

-Vah vah keşke atını satsaydın. Gördün mü şimdi atın kayboldu elindeki tek sermayen de yok oldu. Demişler. Bilge köylü cevap vermiş;

– Evet atım kayboldu. Gerçek bu. Amabunun benim için hayr mı şer mi olduğunu bilmiyorum. Rabbimden hayrmurad ediyorum.

Aradan birkaç gün geçmiş.At, yanında birkaç tane yabani atla geri dönmüş.Köylüler bu defa;

-Sen ne akıllı adamsın hakikaten çok kazançlı çıktın. Şimdi bir sürü atın oldu. Demişler.Adam yine;

-Evet atlarım çok oldu gerçek bu. Ama bunun benim için hayr mı şer mi olduğunu bilmiyorum. Rabbimden hayrmurad ediyorum.Demiş. Bir süre sonra adamın tek oğlu atları evcilleştirmeye çalışırken düşüp ayağını kırmış.Köylüler onun haklı çıktığını hakikaten atların şer olduğunu ifade ederlerken o yine Rabbinden hayrmurad etmiş.

Derken ülkede seferberlik ilan edilmiş. Köydeki eli silah tutan erkekler askere alınmış.Adamın oğlu ise ayağı kırık olduğu için gidememiş. Köylüler yine;

-Çok talihli bir adamsın, bizim çocuklarımız belki de geri dönmeyecek.Ama senin oğlunun ayağının kırılması bir şer değil hayrmış meğer. Deyince adam önceki sözlerini tekrar ederek “Benim için neyin hayr neyin şer olduğunu nerden bilebilirim ki? Hepsi Allah’ın elindedir. Bana düşen sadece hayrı istemek” diye bitirmiş sözlerini.

Evet çoğumuz elimize bir mal, servet, makam, mevki yada menfaat geçse hayırlı olması için dua ederiz. Birbirimizede hayrı tavsiye ederiz.Zaten duyduğumuzda da içimizde güzel bir duygu oluşmuyor mu? “En güzeli olsun” demiş olmuyormuyuz? Elhamdülillah “hayr’ sevgisi hepimizde mevcut. Hatta bunu Yüce Rabbimiz de bize hatırlatıyor. “İnsanhayr sevgisine düşkündür” (Adiyat,100/8)

O halde “Hayırlı olanı istemek her kişinin işidir. Ama başına gelen her durumda hayrı istemek er kişinin işidir”. Diyebilir miyiz? Zira anladığımıza göre bu istek bir içgüdü gibi zaten fıtratımızda mevcut. Sandığımız gibi bir meziyet değil. Asıl zor olan mevcut bir menfaati, faydayı, malı yada nesneyi görünürde kaçırınca aynı tavrı sergileyebilmek.

Madem hayra bu kadar düşkünüz o halde neden sadece görünenle karar kılıyoruz?

Neden musibetlerde de bir hayır olduğunu düşünemiyoruz?

Çünkü çok aceleciyiz.” İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir!” (İsra,17/11)

Düşünmeden hareket ediyor, gelişigüzel davranıyor sadece gördüklerimize inanıyor, kalbimizi kullanarak akletmiyoruz.“Çünkü gözler kör olmaz. Asıl kör olan sinelerdeki kalplerdir. (Hac, 22/46)

Kur’an’ın kavramlarından olan “hayr” kelimesinin kaç anlamı var biliyor muyuz mesela? Yoksa sadece dil alışkanlığımız mı var?Eğer böyleyse sorumlu olmaz mıyız? “Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar.” (Fetih,48/11)

Bakalım o halde hayr’a:

“Akıl, adalet, üstünlük,fazilet, nimet, faydalı nesne, menfaat” anlamları vardır diyor Ragıb El Isfehani(Ragıp el Isfehaninin “El Müfredat” adlı kitabı; Kur’an’da geçen kavramları tek tek inceleyen alanında benzersiz bir eserdir)

Demek ki bu kadar anlam içeren bir konuyu bilebilmemiz mümkün değildir. Biz aciz yaratıklarız.Çok az şeyi biliyoruz. Her şey de olduğu gibi bunun bilgisi de Allah’ın katındadırHer şey onun elinde olduğu gibi hayr da onun elindedir. (Ali İmran 3/26).

O halde biz kullara düşen ısrarla hayr istemeye devam edip şer den yine O’na sığınmaktır.

Mevla görelim neyler neylerse hayr eyler.