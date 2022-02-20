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Metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

metruk evde çöken duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde metruk bir eve giren 10 yaşındaki çocuk, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 10.00 sıralarında Çınar ilçesi Yeşil Mahallesi’nde metruk bir eve giren 10 yaşındaki Mert Davulcu çöken duvarın altında kaldı. Çökme sesiyle birlikte metruk eve koşan çocuğun yakınları, duvar altından çıkarttıkları çocuğu Çınar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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