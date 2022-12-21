Metrekare birim maliyeti 125 TL

Yazıhan İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirilmenin yapıldığı toplantı neticesinde Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsisi için belirlenen parsel metrekare birim maliyeti 125 TL olarak belirlendi.

Yazıhan İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı düzenlendi. Yazıhan Kaymakamlığı Şehit Er Eyüp Hacıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ve üyeler katıldı.

Toplantıda; Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi işine ait ihale, sözleşme ve yer teslimi yapılan ve yüklenici firma tarafından 21.11.2022 tarihinde başlanan çalışmalarda gelinen son durum ile ilgili, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. İşletme parselleri ile ilgili talep toplama ve arsa tahsislerinin yapılması ile ilgili izlenecek yolun belirlenmesi konuları görüşüldü.

Bu kapsamda Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas ( Besi) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetince alınan karar neticesinde Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsisi için belirlenen parsel metrekare birim maliyeti 125 TL olarak belirlendi. Ayrıca 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle ön tahsislerin başlayacağı ve belirlenen miktarın defaten ödeneceği hususu da karara bağlandı.

Hayata geçirilecek olan Yazıhan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesinde, Hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin önü açılacak ve yatırımcılar yatırım yaptıkları sektörü daha iyi analiz edebileceklerdir. Uygun ırklar kullanılarak ilimizin kırmızı et üretim kapasitesi artırılacağı gibi şunlar hayata geçecek:

“1-Organize Sanayi Bölgesinde mesleki eğitim almış konusunda uzman kişiler görev alacağından sağlıklı, kaliteli ve kontrollü üretim gerçekleştirilecektir.

2-İlimizde sulamaya açılacak alanlarla birlikte kaliteli kaba yem bitkileri yetiştirilmesine imkân tanıyacaktır.

3-Malatya ilimizde ve bölgemizde önemli miktarlarda yapılacak hayvansal ve bitkisel üretim ekonomiye katma değer sağlayacaktır.

4-Kurulacak biyogaz tesisi ile işletmenin enerji ihtiyacı karşılanacak ve biyogaz tesisinde çıkan fermente olmuş çiftlik gübresinin bitkisel üretimde kullanılması bitkisel üretimde verim artışını olumlu yönde etkileyecektir.

5-16 bin 750 adet hayvan kapasiteli 99 besi işletmesinin yanı sıra bir adet 150 baş hayvan kapasiteli et kombinesi, bir adet soğuk hava deposu ve 3 adet toplamda 5 mw. güce sahip olacak biyogaz tesisi, 1 adet yem fabrikası bulunacak ve toplamda 600 kişilik istihdam sağlanacaktır.” (Bülten)