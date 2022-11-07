Meteorolojiden Malatya için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Malatya’nın da bulunduğu 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra saat 23.00’e kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Malatya’nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. (Haber Merkezi)