DOLAR

13,4816$%-0.05

EURO

15,2485%-0.06

STERLİN

18,3187£%0

GRAM ALTIN

782,10%0,95

ÇEYREK ALTIN

1.271,00%0,86

BİTCOİN

505555฿%-2.51015

İmsak Vakti a 06:02
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı

Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı

meteorolojiden balıkesir için kar uyarısı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan Meterolojik Uyarı’da Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde beklenen kar yağışlarına karşı dikkatli olunması istenildi.

Yayınlanan meteorolojik uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre, 03.02.2022 Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir’in Kazdağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin (Edremit, Havran, Burhaniye, Balya, Savaştepe, Gönen ve İvrindi) yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Manavgat Şelalesi’ndeki tesisler su altında kaldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.