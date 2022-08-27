“Meslek sahibi olup ev bütçemize katkı sunuyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nde yıl boyunca devam eden takı tasarım kursuna büyük ilgi gösteren ev hanımları bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan ürettikleri el emeği göz nuru eserlerin satışını yaparak ev bütçelerine katkı sunuyorlar.

‘Tüketen Değil Üreten Bir Nesil’ hedefinden yola çıkarak ülkenin üretim ekonomisine katkılar sunacak meslek edindirme kursları açarak, bu alanda örnek bir hizmet anlayışını ortaya koyan Yeşilyurt Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal hizmetler kapsamında; Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nde faaliyete sunduğu Takı-Tasarım Kursuna ev hanımları büyük rağbet gösteriyor.

Alanında deneyimli usta öğreticilerin gözetiminde takı-tasarım üretimi noktasında eğitimlere tabi tutulan ev hanımları ve öğrenciler tarafından üretilen farklı ve yeni modeller göz dolduruyor. Öğrendikleri bilgiler ışığında kendilerine yeni bir iş dünyasının kapısını aralayan kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, Çırmıhtı Mullakasım Mahallesi’nde hizmete sunulan Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesi’nde satışa sunuluyor.

“HOBİ AMAÇLI GELDİM”

Kursun çok güzel geçtiğini ifade eden Meryem Ekici Kuş isimli bir kursiyer, “Buraya hobi amaçlı geldim, güzel bir ortamda hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Meslek sahibi olarak ev bütçemize de katkı sunuyoruz. Bize böyle fırsat sunan başkanımıza, koordinatörümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Seval Oğuz isimli bir kursiyer ise, iki yıldır katıldığı meslek edindirme kurslarından çok önemli bilgiler öğrendiğini ifade ederken şunları söyledi; “ Kurs ortamı moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Usta öğreticilerimiz bizimle yakından ilgileniyorlar. Tüm bayanların buraya gelerek yeni bilgiler öğrenmelerini ve güzel vakit geçirmesini istiyoruz. Bizler hem öğreniyoruz hem de ev bütçemize katkı sunuyoruz. Kursların devam etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

KURS 11 AY SÜRÜYOR

Takı-Tasarım Kursuna katılan bayanların çok güzel sanatsal eserler ürettiğini söyleyen Usta Öğretici Firuze Tansel Akgül ise, “ Kursumuz katılan kursiyerlerimiz çok gayretli ve istekliler, çok güzel bir ortamda bizlerde onlara bilgilerimizi paylaşıyoruz. 11 ay boyunca süren kuralarımızdan bugüne kadar 800’e yakın kursiyerimiz yararlandı, çok güzel geri dönüşler aldık. Kursiyerlerimiz burada ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini yakın çevrelerine satıyorlar. Mahmut Çalık & Ahmet Çalık Tekstil Müzesi’nde oluşturulan bölümde de bu ürünlerin satışı yapılıyor ve kursiyerlerimiz bu şekilde aile bütçelerine destek oluyorlar. Ev hanımlarımızın yanı sıra bu işe meraklı öğrencilerimizde geliyor onlarda bu meslek dalını öğreniyorlar, kendilerini geliştirip güzel sanatsal ürünler yapıyorlar. Buradan tüm bayanlara çağrı yapıyoruz; bu tür kurslara mutlaka katılın, bizlerde sizlere yardımcı olalım, çok renkli ve güzel bir ortama sahibiz. Bu imkânı bizlere ve kursiyerlerimize sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, koordinatörümüze ve burada görev yapan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu. (Bülten)