Meslek aşkı hayran bırakıyor

Elazığlı terzi Hıdır Tekbayrak, 58 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Elazığ’da yaşayan 70 yaşındaki Hıdır Tekbayrak, 12 yaşında başladığı terzilik mesleğinde yarım asırdan uzun bir süreyi geride bıraktı. Çocuk yaşta tanıştığı mesleğinde kendini geliştiren Tekbayrak, mesleğiyle çocuklarını okuttu, onlarca çırak ve kalfa yetiştirdi. Ismarlama siparişlerin artık gelişen giyim teknolojisiyle yarışamadığını belirten Tekbayrak, tükenmeye yüz tutan mesleğini severek sürdürüyor. Kentin en eski terzilerinden biri olan ve sabahın ilk ışıklarıyla açtığı iş yerinde terziliğini sürdüren dükkanın Tekbayrak, valilerden savcılara kadar birçok devlet erkanının da tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi.

“NESLİMİZ TÜKENİYOR”

Terzilik mesleğine 12 yaşında adım attığını belirten Hıdır Tekbayrak, “1965 yılında çıraklığa başladım ve 58 yıldır bu işi devam ettiriyorum. Eskiden atölyede 6-7 kişi çalışıyordu. O zaman bu meslek çok popülerdi. Elazığ’a gelen sanatçılar, İzzet Altınmeşe, Kadir İpek, Bülent Serttaş ve Elazığ’ın tüm yerel sanatçılarına takım elbise diktim. Valilere ve milletvekillerine de elbise diktim. Eskiden zordu çünkü her şeyi el ile yapılıyordu. Şimdi bir nebze de olsa makine ile yapıyoruz. Neslimiz tükeniyor. Benim 6 çocuğum var. Oğullarımdan hiçbiri bir gün gelip de bir düğme bile dikmedi” dedi. (İHA)