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Mersin’de iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi öldü

mersin’de iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi öldü
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Mersin’in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada taş kırmak isteyen E.K.’nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım eden Hüseyin Bıçkı’nın (58) üzerine düştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı’nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.

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