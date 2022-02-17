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Mersin’de “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi

mersin’de “en iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi
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Mersin’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaş, öğrenci ile Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü personeline ’En iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus ve Silifke ilçesinde bazı okullardaki öğrencilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdürlüğü personeline ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan 238 kişiye ’UYUMA’ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, ’En iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi.

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