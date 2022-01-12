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Anasayfa / Asayiş / Mersin’de DEAŞ’a ’Pençe-2’ operasyonu

Mersin’de DEAŞ’a ’Pençe-2’ operasyonu

mersin’de deaş’a ’pençe-2’ operasyonu
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Mersin’de 300 polis ile silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 19 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla ’Pence-2’ adı verilen şafak operasyonu düzenledi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi. Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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