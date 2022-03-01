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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

mersin merkezli fetö operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ’mahrem’ yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30’u asker 33 kişiyle ilgili yakalama emri çıkarıldı. Bu sabah Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman’da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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