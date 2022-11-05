Merkez Minibüs ve Otobüs durakları açılış töreni gerçekleştirildi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Cumhurbaşkanın Malatya ziyaretinde minibüsçüler ve otobüsçülerin Malatyalıları Cumhurbaşkanının mitingine ücretsiz taşıdıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Esnaflarımız bizzat bize gelip dediler ki ‘Cumhurbaşkanımız Malatya’mıza teşrif ediyorlar, bizim görevimizde bütün Malatyalı hemşerilerimizin 718 mahallesindeki hemşerileri açılışın yapılacağı miting alanına biz bedava taşıyacağız’ dediler. Biz hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Minibüs ve Otobüs durakları ile sokak sağlıklaştırma çalışmasının açılış töreni gerçekleştirildi.

“15-20 YIL BEN BURADA BİZZAT MİNİBÜSÇÜLÜK YAPTIM”

Açılış konuşmasını yapan Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Türkiye’nin 81 ilinin hiçbir yerinde böyle güzel bir durak olmadığını vurguladı. Malatya’ya yapılan minibüs durağının Türkiye’ye örnek olmasını gerektiğini belirten Mesut İnce, “Bu modern, konforlu, güvenli bir minibüs durağı olarak yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanıma, esnaflarım ve bölge esnaflarımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle bu bölge yaklaşık 15-20 yıl ben burada bizzat minibüsçülük yaptım. Sadece bir minibüs durağı yapılarak buraya ışıkları yanmayan, hafta da bir gün, iki gün ışıkları yanan atıl, karanlık ve güvensiz bir bölgeydi. Biz bu sorunu Esnaf Odaları Birlik Başkanımız ile birlikte önceki dönem belediye başkanlarımıza anlatmamıza rağmen hiçbir çözüm alamadık ancak konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ilettiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde en azından 15 defa bu bölgeye uğrayarak, buranın sorunu, çözümünü bizzat kendisi takip ederek, bu şahane eserin yapılması için talimat vererek sonuçlandırmıştır. Ben şahsım ve esnaflarım adıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Beraberinde aslında buradaki eser 44 adet minibüsçü esnafına yapılsa da bu minibüsleri kullanan yaklaşık 22 bin yolcumuza, vatandaşlarımıza yapılmıştır. Buradaki çay ocaklarındaki kardeşlerimize, berber, manav kardeşlerimize, tüm esnaflarımıza yapılmıştır aynı zamanda tabelalar, boyası ve giydirmeler yapılarak gerçekten güzel bir sokak sağlıklaştırması yapılmıştır. Özellikle eski köy garajının taşınması ile birlikte yeni köy garajının da atıl bölgeye atılması özellikle sanayi bölgesine, bu sorunu da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettiğimizde Taner Kız Öğrenci Yurdu’nun oraya da, mini garaj yapılarak oradaki minibüsçü kardeşlerimizin de köy minibüsçülerimizin de sorunu çözülmüştür” şeklinde konuştu.

“44 KAVŞAĞIMIZ YAPILDI”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay “Başkanım göreve geldiğiniz günden beri bize verdiğiniz, üzerinde en çok durduğunuz konulardan birisi olan toplu taşıma ve trafik problemi ile ilgili ulaşım dairemiz bu konu da yetersiz olan, eksik olan bölgelerin tespit edilmesi ile ilgili büyük çabalar sarf etti, sizlerinde desteği ile bilindiği üzere şehrimiz Doğu-Batı yönünde büyüyen bir şehir olduğu için tek aksağı çevre yoluna mahkum bir şekilde ilerliyordu buna talimatlarımız doğrultusunda Anayurt Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı, Alper Tunga Bulvarı gibi 3 adet yeni Doğu-Batı yönünde büyük çalışması tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş oldu. Yine Mesut başkanım büyük bir kısmından bahsetti ama yine şehir içindeki ulaşımın ışıklarla bekletilerek sağlanması yerine büyük, 44 tane akıllı kavşak yapılarak trafiğin durması yerine, yavaşlayarak ilerlemesini sağlayacak, korna sesinin durmasını sağlayarak bu anlamda 44 kavşağımız yapıldı. Burada 9 adet minibüs durağı bulunmakta, bunların çok kötü durumdaydı eski halleri, sizin talimatlarınız doğrultusunda modern bir tasarım yapılarak, estetik hale getirilerek çalışmalar tamamlandı, yine bu bölgenin cepheleri çok kötüydü durumdaydı, elektrik kabloları, telefon kabloları bayağı bir kötü durumdaydı. Talimatlarınız doğrultusunda bunlarında tamamının sağlıklaştırılması, boya, sıva ve tabela çalışmaları yapılıp tamamlandı ben bize sağladığı imkanlardan dolayı başkanıma teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmalarında bölge esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehrin alt ve üst yapısını ileri seviyelere taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanına şükranlarını arz eden Malatya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanı Ali Evren “Geçenlerde hakikaten bu tören alanımızın bir konusu vardı 20 yıldır bununla uğraştık İnönü heykelini buraya alalım, Atatürk heykelini de Vilayet alanına aldıktan sonra tören alanı burada olsun. Çünkü hastanemiz daha önce orada olduğu için ambulanslar ve itfaiyeler geldiği zaman gidemiyorlardı. Bu hususta yapılan tören alanı için burada yapılan hizmetlerden dolayı şehrimiz için teşekkür ediyoruz” dedi.

“BU SOKAK GERÇEKTEN MALATYA’YA YAKIŞMAYAN BİR SOKAKTI”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının sadece minibüs duraklarını değil taksi duraklarından, minibüs duraklarına kadar her zaman esnafların yanında olduğunu söyleyen Esnaf, Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Malatya Başkanı Şevket Keskin, “Özellikle bu sokak gerçekten Malatya’ya yakışmayan bir sokaktı. Tabiri caizse mezbahanelikti. Gece kimsenin giremediği ve kimsenin burada oturmadığı bir yerdi. Esnaflarımız hep şikayetçiydi ama bundan sonra burası pırıl pırıl Malatya’ya yakışır gerçekten güzel bir semt ve oturma alanı, üyelerimizin, esnafımızın, vatandaşımızın ve minibüsçülerimizin rahat seyahat edebileceği bir konuma yakışmıştır. Belediye Başkanımız sadece buraya değil adliyenin yanındaki gerçekten Malatya’ya yakışmayan eskiden bit pazarı denilirdi, orası Malatya’ya yakışmıyordu, adliyenin yanında Selahattin Başkanımızın onu yeni bir yere taşımasından dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Selahattin başkanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ekibi gerçekten güzel çalışıyor. Bir insan ne kadar başarılı olursa olsun, ekip başarılı olmadığı zaman o adam başarılı olamaz. Cezmi Kartay Caddesi Malatya’nın en eski mahallesi ve belediye başkanlarının çıktığı, milletvekillerinin çıktığı isminin çok güzel olduğu bir mahalle ama bugün bu cadde Malatya’ya yakışmıyor. Ben bunu Cemal Akın zamanında buradaki oda başkanlarımız bilirler buradaki o işi yapan esnaflarımızı getirdim hepsinden imza aldım. Burada belediye başkanlarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerine ve özellikle muhtarlarımıza ve basınımıza büyük iş düşüyor. Bu caddeyi, bu arkadaşların yaptığı işlerde bira salonundan tutun, pavyonlara kadar artık bunları Malatya dışına çıkarmanın zamanı gelmiştir. Ben bunu belediye başkanımdan bütün Malatya adına istiyorum. O esnaflar bizimse biz o esnafları ikna ederiz. Alt yapısını yapalım, Malatya’nın biraz daha dışına verelim, polisi ile jandarması ile kontrol edelim bu şehrin içerisinden mutlaka bunu çıkaralım. Belediye başkanımız bunu yaparsa Malatya’ya yaptığı en büyük hizmetlerden birisi olur” diye konuştu.

“YOLLARIMIZI VE SOKAKLARIMIZI GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Malatya’ya güzel hizmetler kazandırıldığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gün geçmiyor ki Malatya’ya bir başka hizmeti, bir güzel hizmeti kazandırmış olmayalım. Malatya’yı değiştiriyoruz. Malatya2yı dönüştürüyoruz, güzelleştiriyoruz. Malatya’nın her köşesinde bugün gidip baktığınızda ayrı bir çalışmanın olduğu, Malatya’ya ayrı bir değerin Malatyalılara sunulduğunu hep beraber müşahede etmiş oluruz. Alt yapısı ile şu an baktığınızda Malatya’da özellikle Battalgazi bölgesinde burada başkanım ve MASKİ Müdürümüze teşekkür ediyorum 100 milyonun üzerinde yatırımlar yapıldı ve birçok şeyi Battalgazi’mize kazandırmış olduk. Bunun yanında yeni yolların, yeni kavşakların yapılması, Battalgazi’mizde 25 milyon metrekareyi imara açmış olduk bunlar çok güzel büyük hizmetler. Tarihi eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz, yollarımızı ve sokaklarımızı güzelleştiriyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak biraz önce gezdik, özellikle Şire Pazarı’nın yan tarafı, inşallah Büyükşehrimizde oradaki ana caddeyi yakın zamanda sağlıklaştırmasını gerçekleştirecek, 16 trilyon para sokak sağlıklaştırmasına Battalgazi Belediye olarak para harcadık, harcıyoruz. Malatya bizim, insanlar gelip geçicidir ama önemli olan insanlar geçerken oraya bir eser dikmeleri, insan ölür kalır eseri önemli olan eser bırakmak. Cezmi Kartay’ı özellikle dönüştürme noktasında 3 yıldır biz Battalgazi Belediyesi olarak uğraşıyoruz. Biraz önce Şevket Başkanımız söyledi, ama herhalde Şevket Başkanım yapmış olduğumuz açıklamaları unutmuş. Biz önce özellikle Malatya’nın etkilenmiş olduğu depremde ilk çalışma yapmış olduğumuz Malatya’nın eski yerleşke yerleri, Cezmi Kartay Caddesi’de bu eski yerleşke yerlerinden bir tanesi o zaman yapılan çalışmalarda bu bölgedeki eski binaların ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmış oldu” şeklinde konuştu.

“MALATYA İÇİN BİR ŞANS VE BİR DEĞER OLARAK GÖRÜYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanını Malatya için bir değer olarak gördüklerini söyleyen MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı “Bugün sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında bir örnek daha olan bu yerin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyecilik bunu gerektirir bir tarafta yurt dışına gidip mücadele verip EXPO 2028’i ilimize getirip dünyaya tanıtan bir taraftan da günde binlerce insanın buradan faydalandığı minibüs durağının açılışını yapan Selahattin Gürkan ile karşı karşıyayız. Malatya için bir şans ve bir değer olarak görüyoruz kendisini inşallah uzun yıllar daha Malatya’mıza hizmet etmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Bende Cezmi Kartay’daki eğlence merkezlerinden rahatsız olan bir kardeşiniz olarak bir şeye şahit olmuştum Çevre ve Şehircilik Müdürümüz ve Osman Güder Başkanımız oradayken ben de oradaydım oradaki hasarlı binaların yıkımı ile Çevre ve Şehircilik Müdürümüz il görüşmüştük inşallah mahkeme süreci kısa sürede noktalanır ve oranında tekrardan yeni binalarla birlikte farklı bir mahalle haline geleceğini düşünüyorum. Tabi önceden oradaki esnaflara yeni yerlerin yapılması, modern yerlerin yapılması ve o esnaflarımızın o yerlere taşınmasından sonra bu yerlerin kentsel dönüşümden faydalanmasını sağlamanın daha doğru olacağının düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’YI EŞİ BULUNMAYAN BİR YER HALİNE GETİRMEMİZ LAZIM”

Yapılan hizmetin esnaflara ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gerçekten Malatya bizimdir. Malatya’yı eşi bulunmayan bir yer haline getirmemiz lazım. Biz Malatya’yı dün Doğu’nun incisi gibi bir hedefe koymuşken artık Malatya dünyanın incisi olma yolunda bir hüviyete sahiptir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Cumhurbaşkanımız geliyor Türkiye’nin en büyük şehirlerinin isimlerini sayıyor diyor ki gelin Malatya da hizmet nasıl yapılır onu görün diyor. Hakikaten Malatya depreme, pandemi krizine, ekonomik ve kürsel krize rağmen gerçekten de tarihi yatırımları üzerine çeken bir il hüviyetindedir. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta ilimize geldiğinde 5 milyar 350 milyonluk bir yatırımın açılışını gerçekleştirdik bura o açılışın içinde olmadığı için bugünde buranın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’mıza teşrifinde göstermiş olduğu ilgilerden dolayı başta bütün Malatyalı hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca esnaf odalarımız, esnaf kefaret odalarımız ve minibüsçülerimiz,halk otobüsçülerimiz ve servisçilerimiz ve diğer oda başkanlarımız hepsi birlikte çok çalıştılar. Minibüsçüler odamız, halk otobüsçü odalarımız ve servisçilerimiz de bize kendileri gelerek dediler ki ‘Cumhurbaşkanımız Malatya’mıza teşrif ediyorlar, o zaman bizim görevimizde bütün Malatyalı hemşerilerimizin 718 mahallesindeki hemşerileri açılışın yapılacağı miting alanına biz bedava taşıyacağız’ dediler. Biz hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Konuşma sonunda minibüsçü esnaflar ve oda başkanları Selahattin Gürkan’a çiçek ve hediye takdim ettiler” dedi.

Açılış Töreni İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın kuraklık duası etmesi ve kurdele kesim töreni ile sona erdi.