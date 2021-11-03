Merakla Beklenen Sonuçlar Açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

BEYZA NUR GÜL

Dün erken saatlerde açıklanan POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi) sonuçlarından sonra gözler PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) sonuçlarının açıklanmasına çevrilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları ise bugün açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada,

“Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 07 Kasım 2021 tarihi saat 17.00’ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacaklar.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

PMYO Giriş Sınavı Sonuçlarına Buradan Ulaşabilirsiniz…