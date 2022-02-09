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Anasayfa / Asayiş / Menteşe ve Köyceğiz’de ev ve işyeri yangını

Menteşe ve Köyceğiz’de ev ve işyeri yangını

menteşe ve köyceğiz’de ev ve işyeri yangını
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Muğla’nın iki ilçesinde gece saatlerinde baca ve elektrik aksamlarından çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesinde Orhaniye Mahallesi Sanayi Sitesi 130 üzerindeki otomotiv işyerinde yangın çıktı. Menteşe İtfaiye grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 araç tamamen bir araç ise kısmen yandı. Yangının işyerindeki elektrik aksamından çıktığı açıklandı.

Köyceğiz ilçesinde ise Gülpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Bahattin Mısırlı’nın kiracı olarak oturduğu evde bacadan yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangında evin çatısı kullanılmaz hale geldi. Yangına Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

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