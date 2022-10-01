Memnuniyete Göre Tedbirler Alındı

Malatya İnönü Üniversitesi 26 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, düzenli olarak anketlerin yapıldığını ve bu anketlerin değerlendirilerek sonuçlarının İnönü Üniversitesi web sitesinde yayınlanarak memnuniyete göre tedbirler alındığını söyledi.

Rektör Kızılay, yeni dönemle ilgili İletişim Fakültesi öğrencilerine konuştu. Kızılay, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmede bulunarak yeni dönemin daha aktif ve canlı faaliyetlerle sürdürüleceğini söyledi. Kızılay, eğitim sürecinin geçen iki yılda hibrit, pandemi ve uzaktan eğitim gibi zorlu dönemlerden geçtiğini, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminden itibaren de yüz yüze eğitime geçildiğini ve yeni bir dönemin başladığını belirtti. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının daha aktif ve canlı faaliyetlerle sürdürüleceğinin altını çizen Kızılay, “Üniversitemiz 2022-2023 eğitim öğretim döneminde, kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerine çok canlı olarak kampüste başladı. Eylül ayında bunun bir kısmını yaptık ama henüz daha öğrencilerimiz gelmemişti. Ekim’den itibaren dersler yine yüz yüze ve bütün birimlerimizde aktif olarak devam edecek. Yer yer dijital eğitimin bütün imkanlarını da derslerde kullanacağız. 2022-2023 döneminde canlı bir kampüs hayatını, güçlü, etkili bir kültür, sosyal, sportif, sanatsal faaliyet dönemi olarak, üniversitemizde gerçekleştireceğiz. Yine mevsimin uygun olduğu zaman dilimlerinde farklı faaliyetler yapılacak. Öğrenci toplulukları üniversitemizde çok canlı ve aktifti. Faaliyetler 2020’de büyük oranda aksamıştı. 2021’de öğrenci toplulukları kısmen faaliyet yapmıştı. 2022-2023 döneminde faaliyetler çok canlı, çok aktif olarak yürüyecek” ifadelerini kullandı.

“Kurumsal Akreditasyon Belgesi taçlandırdı”

İnönü Üniversitesi’nin 2022’de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi almasını değerlendiren Kızılay, “Kurumsal Akreditasyon Belgesi, üniversitenin eğitimde, yönetim ve organizasyonda, bilimsel işleyişte, topluma hizmet alanlarında belirli standartların üstünde bir seviyede olduğunu gösteriyor. Bunun değerlendirilme ve veriye dayalı sonucu üniversitemizin artık kurumsal akreditasyon standartlarının üstünde bir eğitim ve hizmet, bilimsel çalışma ortaya koyduğunu gösterip ispatlamış oldu. Bu belge bunun bir kanıtı. Bu da tabii güzel çalışmaların, kalite ve akreditasyon çalışmalarının taçlanmış bir sonucu oldu. Altın son halka olmuş oldu” şeklinde konuştu.

Akreditasyonun bundan sonraki süreciyle ilgili bilgi veren Kızılay “Bundan sonraki süreçte artık diploma veren bütün programlarımızın eğitimde program akreditasyonuna yönelik bir çalışmayı, bizim için planladığımız çalışmayı devam ettirmekte ve artık kurumsal akreditasyonu her yıl daha da öteye götüreceğiz. Üniversitemizin eğitimle ilgili birimlerinde akreditasyonun bütün kurallarının tam olarak uygulanıp uygulanmadığının her aşamasını takip etmiş olacağız” dedi.

İnönü Üniversitesinin patent şampiyonu üniversiteler arasında olmasının önemli bir gelişme olduğunu ve birçok çalışmalarının olduğuna değinen Kızılay,

“Bu çok önemli bir gelişme. PatentEffect adlı kurum patent alan üniversiteleri sıraladı. Bu değerlendirmeyle üniversitemizin yaptığı teknolojik yenilik ve gelişmelerle ilgili aldığı patentlerin Türkiye’de aslında bizi önemli bir noktaya taşıdığını gördük. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda araştırma geliştirme çalışmamız, patentle sonuçlandırmak üzere patent başvurusu yapan hocalarımız var. Bunların sonuçlarını bir taraftan bekliyoruz, bir taraftan yeni çalışmalara hem destek veriyoruz, hem teşvik ediyoruz. Ben 2022-2023 yılının bu konuda ülkemizde bizi daha çok öne çıkaracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından personel, öğrenci ve paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anketleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay, düzenli olarak anketlerin yapıldığını ve bu anketlerin değerlendirilerek sonuçlarının İnönü Üniversitesi web sitesinde yayınlanarak memnuniyete göre tedbirler alındığını söyledi. (İHA)