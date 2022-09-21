MEMLEKETİM SPOR ÜLKESİ Mİ?

Sevgili okuyucular, uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bir konu üzerinde yazmak istedim. Daha doğrusu sizlere içimi dökmek istiyorum. Neden spor ülkesi olamıyoruz?

Birkaç branşta iyi olmamız bizi spor ülkesi yapmaz. Örneğin; biz voleybol ülkesiyiz fakat bir spor ülkesi değiliz. Peki, neden? Ayrıca spor ülkesi demek olimpiyatlarda başarılı olmak veya ülke puanını yükseltmek mi? Bir spor adamı olarak bu sorulara cevap vermek beni korkutuyor açıkçası sevgili dostlar.

İlk olarak futbol için konuşacağım. Dünya’da 3,5 milyar izleyicisi ve 250 milyon oyuncu ile evrensel bir endüstri olduğunu kaynaklar vasıtasıyla kabul ediyoruz. TGSP verilerine göre Türkiye’de en sevilen ve ilgi gören spor dalı futboldur. Bir sıra yapmamız gerekirse futbol branşını basketbol, voleybol, halter, hentbol, atletizm vs. takip etmektedir. Peki bu futbolun popüler oluşundan mı yoksa diğer spor dallarına gereken önemi vermediğimizden kaynaklı olabilir mi? Takdir sizin…

Biz spor bilimciler egzersiz ve sporun her daim öneminden özellikle insan sağlığı açısından önemini vurgulamak için çaba harcarız. Peki üniversiteler, belediyeler, spor kulüpleri, federasyonlar gibi spor ve egzersize önem veren kurumların yaptığı hatalar nelerdir? Üniversitelerin belirli fakülteleri sporcu yetiştirmek için belli eğitim süresince ve müfredat doğrultusunda eleman yetiştirmekle mükelleftirler. Belediyeler ise belli bütçeler ile beraber halka spor ve egzersiz yapacak ortamı hazır hale getirir ve hizmet sunar. Spor kulüpleri, altyapı, amatör veya profesyonel düzeyde takımlar oluşturarak TÜRK sporuna hizmet ederler. Spor federasyonları ise ilgili branşın ve disiplinlerinin en üst seviyede olabilmesi için sporcu, hakem ve antrenör yetiştirme ve geliştirmek ile sorumlu olup çaba gösterirler. Sevgili dostlar bu görevler bütününü ben sizler için kısa olarak dile getirdim, elbette ki bu kadar kısa değil(!)

Peki nerede hata yapıyoruz?

Spor ve egzersiz arasındaki farkı unutmayalım. Sporun amatör ve profesyonel düzeyde yapıldığını egzersizin ise ilk amacının insan sağlığı olduğunu hatırlatıyorum. Arada ki fark bizim spordan önce egzersiz yapmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Karakter sayımın sınırlı olmasından kaynaklı bu yazıma haftaya devam edeceğim. Bu süre zarfında bazı sorulara sizler cevap verin lütfen. “

“Sağlıkla kalın, esen kalın.”