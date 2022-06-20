“Memlekete gitmek lüks oldu”

ÇİĞDEM ERHAN

Fahiş zamlar otobüs biletlerine de yansıdı. Kurban Bayramı öncesi arka arkaya gelen akaryakıt zamlarıyla birlikte otobüs bilet fiyatları da neredeyse ikiye katlandı. Okulların kapanmasının ardından memleketlerine gitmek ve Kurban Bayramı’nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar artan otobüs bilet fiyatlarını görünce uçak ve trenlere yöneldi. Malatya-İstanbul arası uçak bileti en az 700 lira iken, otobüs bileti 550 lira. Aradaki farkı gören vatandaşlar hem kısa sürmesi hem de daha rahat seyahat etmek için uçağı tercih etmeye başladı.

Bu durumdan dolayı her ne kadar otobüs firmaları mağduriyet yaşasa da vatandaşların mağduriyetleri daha fazla. Aliseydi Özen isimli vatandaş, bayrama 20 gün kala otobüs bileti fiyatlarındaki artış nedeniyle, memlekete gitmenin artık lüks olduğunu kaydederek, yapılan zamlara tepki gösterdi.

“BİR ÇİCEKLE BAYRAM OLMAZ”

MAŞTİ’de bir otobüs firmasında çalışan Muharrem Doğu isimli esnaf, akaryakıta yapılan zamların hem vatandaşları hem de kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi. Doğu, “Şu an İstanbul biletlerimiz 550 lira, İzmir 550 lira, Tekirdağ ve Çorum 600 lira. Maalesef bilet fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı işlerimiz yüzde 50 düşmüş durumda. Geçen yıllara nazaran işlerimiz çok çok düşük. Bunun en büyük sebebi de akaryakıt fiyatları. Normalde bu dönemlerde dolu gitmesi gereken araçlarımız yüzde 50 yarı kapasiteyle gidiyor. Kurban Bayramına az bir süre kala otobüslerimiz dolu giderdi, fakat araçlarımız yapılan zamlardan dolayı neredeyse boş gidip geliyor. Şu an sadece -3 günümüz dolu onun dışında boşuz. Bir söz var ‘Bir çiçekle bayram olmaz’ diye bu yüzden baya bir düştü işlerimiz. Bu durumdan ne müşteri razı ne de firmacılar razı. Bu yüzden işlerimizde baya bir durgunluk var” dedi.

“TÜM FİRMALAR AKARYAKIT ZAMLARINDAN MUZDARİP”

Otobüs biletleriyle, uçak biletleri arasında hemen hemen bir farkın kalmadığını da ifade eden Doğu, “Otobüs ve uçak bileti fiyatları arasında neredeyse fark kalmadı. Vatandaşlarımız fiyatlardan muzdarip ama firmalarımız da akaryakıt zamlarından dolayı bu zamları yapmak zorunda. Burada her iki tarafta haklı. Vatandaş otobüsle uçağı kıyaslıyor aradaki farkı ödeyebilecek bütçeye sahip vatandaşlar uçakla gideceği yere ulaşıyorlar. Şu durumda yapacak bir şey yok. Tüm firmalar akaryakıt zamlarından dolayı muzdarip. Şu anda 30.30 kuruş akaryakıt fiyatları. Bunlardan ya ÖTV veya vergi indirimi olabilir bu da büyüklerimizin bileceği bir iş. İndirim gelse hem vatandaş hem de firmalar rahat edecek ” ifadelerini kullandı.

“ESNAF BİTİYOR!”

Yusuf Doğan isimli firma yöneticisi de ardı arkası kesilmeyen zamlardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “Şu anda bilet fiyatları çok pahalı. Okulların tatil olmasına rağmen öğrenci kesiminden hariç memleketine giden yok. Bayram geliyor kimse bilet fiyatlarından dolayı memleketine veya tatile gidemiyor. Bu da bizim için çok büyük bir sıkıntı. Zamlardan önce her araca 15-20 yolcu verirken şimdi 2 veya 3 tane yolcu veriyoruz. Geçen sene 150 lira olan Erzurum bileti şimdi 300 lira. Geçen sene 300 lira olan İstanbul biletleri şu anda 550 lira. İnsanlarımız artık bilet alamayacak duruma geldi. Vatandaşlar otobüsler yerine artık tren ve uçağı tercih ediyor. Hatta en revaçta olan tren. Geçen hafta Ankara’ya gittim. 400 lira gidiş, 400 lira geliş 800 lira bilet parası verdim. Ben bu işin içinde olmama rağmen zoruma gitti. Son bir ayda nereden baksak 20 lira zam geldi. Buna yetkililer çare olur mu bilmiyorum ama bu durumdan dolayı esnaf bitiyor. Otobüslerimiz boş gidip geliyor. Bir araç 5.5 milyon. Bir araç buradan 3-5 yolcuyla İstanbul’a giderse en z 35 bin lira zararı oluyor. Allah hem vatandaşların hem de biz esnafların yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“BELİMİZ BÜKÜLDÜ DOĞRULAMIYORUZ”

Memleketine gitmek için bilet almaya MAŞTİ’ye gelen Aliseydi Özen isimli vatandaş, artan bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Özen, “Otobüs bileti almış başını gitmiş. Bu nedir Allah aşkına. Her gün zam her gün zam. Belimiz büküldü doğrulamıyoruz. Okullar tatil oldu memlekete gidelim dedik fiyatlar uçmuş. Artık memlekete gitmekte lüks oldu. Bir bilet 550 lira olabilir mi. Asgari ücretli çalışan bir aile nasıl bilet alabilir sorarım? 4 kişilik bir aile bilet almaya kalksa verecekleri para 2 bin lirayı geçiyor. Ya öğrenciler nasıl memleketlerine gidecekler. Yazıktır günahtır. Diyecek bir şey bulamıyorum” sözlerini kullandı.