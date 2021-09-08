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Memleket Partisi’nde Çinkılıç başkanlığa seçildi
Memleket Partisi Malatya İl Teşkilatı, 1.Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi. Burca Benay Turfanda Çinkılıç, tek listeyle girdiği seçimde, Memleket Partisi Malatya İl Başkanlığına seçildi.
Parti il binasında gerçekleştirilen kongreye katılan Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü, iktidarın zafiyetleri nedeniyle ülkenin bir göçmen cehennemine döndüğünü ifade etti.
Ünlü, Memleket Partisi’nin Türkiye genelindeki tüm teşkilatların çalışmasıyla bir çıkış yolu oluşturup, Türkiye’ye çare olacağını belirtti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce önderliğinde yola çıktıklarını dile getiren Ünlü, “Yola koyulan Memleket Partisi, otel lobilerinde, plaza katlarında, büyükelçilik koridorlarında icazet ile kurulmamıştır. Birebir Genel Başkanımız Muharrem İnce’nin 4 Eylül 2020’de başlattığı hareketle Anadolu’nun sokaklarında, köylerinde halka sorularak kurulmuştur. Partimizin nasıl başarılı olacağını en kısa sürede göreceğiz” diye konuştu.
Burca Benay Turfanda Çinkılıç’ın tek listeyle girdiği ve il başkanı seçildiği kongrede yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:
“Çağrı Sarıoğlu, Hakan Güler, Ruveyda Seher Kılıç, Müslüm İpek, Soner Şerbet, Metehan Kayacı, Bekir Çiçek, Nilay Aydoğan, Gülşen Yalçın, Melikşah Ersoy, Hülya Düzgören, Haluk Giray, Abuzer Fırat, Fuat Coşkun, Burhanettin Öksüz, Mehmet Polat, Önder Çekmegil, Sümeyra Taşdemir, Muhammed Fatih Pişkin, Ayla Yeşirten.”
<ŞÜKRAN MALKOÇ>
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