Memleket Partisi Kurultayı Gerçekleşti

Memleket Partisinin 1. Olağan Kurultayı’nda Muharrem İnce genel başkan seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre PM üyeleri de belli oldu.

BEYZA NUR GÜL

Partinin 1. Olağan Kurultayı Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Memleket Partisinin 1. Olağan Kurultayı’nda yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 60 kişilik Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

750 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Muharrem İnce, “Biz bu memleketi barıştıracağız, adil bölüşeceğiz, kısır tartışmalara son vereceğiz, devleti devlet yapacağız, haram ile helali ayıracağız. Kuvayımilliye ruhuyla yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisinin ilk kongresinde divan üyesi olarak görev alan Malatya İl Başkanı Burca Benay Turfanda Cinkılıç ise ”Divan üyesi olarak kurultaya katılım sağlamamızda ilimizi layık gören tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Kurultayımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.