MEMET DAYI…

Memet dayı bir hışımla içeri girdi ve daha selam vermeden yüz şeklinden canının sıkkın olduğu belliydi.

Sert girdi içeri.

Kaşları çatık oturdu, selam verirken ses tonu bile iyi değildi.

Diyeceklerini merak ettim!

Eğer Memet dayı böyle içeri girerse anlıyorum ki bir sıkıntısı var.

Ben daha ”hayırdır Memet dayı” demeden o başladı.

Önce “şu sade kahvemi söyle bakalım” dedi ve başladı konuşmaya.

“Gördün mü” dedi.

Ne güzel asfalt döktü Büyükşehir belediyesi…

Daha belediye yeni asfaltı dökmüştü ki hemen ertesi günü kazdılar bir iki yeri…

Hadi dedik “neyse”

Gerçi sen yazmıştın kazılan bir yeri…

Neyse, sonra başladılar sarı beyaz çizgileri de çektiler…

Oh oh, ne güzel oldu dedik…

Alkışladım ben şahsen…

Şehrin yolları güzelleşiyor diye…

Sonra bekler olduk!

Asfalt döküleli aha neredeyse bir ay olacak hâlâ yayaların geçme çizgilerini çekmediler!

Bizim ukâlâ araba kullanıcıları yayalara izin mi verir hiç…

Hepsi bir şaki…

“Önce ben” diyor basıyor gaza…

Ulan oğlum yavaş, bu yolda bu kadar hız niye?”

Bu arada kahvesi geldi Memet dayının.

Biraz soluklandı, bir yudum aldı kahvesinden ve tabi en önce suyunu içti bardaktan yarıya kadar…

Sonra başladı gene otomotik silahtan mermi atar gibi konuşmaya.

Hiç nefes almadan konuşuyor, anlatıyor, şikâyet ediyor.

“Hele dur yahu Memet dayı” demeye bırakmadan devam etti konuşmasına…

“Bizim araba sürücüleri kendilerini Azrail’in yerine koymuşlar, yaya yola adımını atımı durmak yok az kalsın beni altına alacaktı, çakal…

Bak, ben şu iki ay da birkaç şehre gittim, oğlan dı kız dı falan ziyaret edeyim diye, yemin ediyorum oradaki yayalara baktım, kadın, kız, çoluk çocuk veya bir adam daha ayağını yola atar atmaz arabalar zınk diye duruyor, yayalara yol veriyorlar…

Ya bu Malatya da ki sürücüler!

Hak getire, ne yayası ne kadını ne çocuğu ne yaşlısı ne özürlüsünü gören var.

Duran yok, basıyor gaza, çekip gidiyor.

Demem o ki oğlum, yaz, yahu belediye neden yayaların geçecekleri yeri belirleyip, yere sarı çizgileri çekip, arabaların durması, yayaların geçmesi için çizgiler hâlâ niye çekilmiyor, neyi bekliyorsunuz” diye yaz.

İlle de biri ölsün diye mi bekliyorsunuz?

Memet dayı bana yazacak, söyleyecek bir şey bırakmadı.

O söyledi ben yazdım.

Ben den günah gitti…