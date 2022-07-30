Melik Bebek yardım bekliyor

DİDEM BARUT

Şu an entübe olarak yoğun bakımda tutulan SMA Tip 1 hastası 6 aylık Melik Atabay, hayırseverlerden yardım bekliyor. 6 aylık olmasına rağmen 5,5 kilogram olan Melik Bebek, Valiliğin onayıyla başlatılan kampanyada toplanacak 32 milyon TL ile tedavi olmayı bekliyor.

Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi’nin (SMA), henüz bir tedavisi bulunmadı. Tedavisi sadece sayılı ülkelerde yapılan bu hastalık, Malatya’da sıklıkla görülmeye başladı. Tedavisi yüksek maliyetler gerektiren bu hastalıkla mücadele eden 6 aylık Melik Atabay da diğer SMA’lı hastalar gibi Malatyalılardan yardım bekliyor.

Melik Atabay’ın annesi Canan Atabay bebeğinin hastalığını henüz 2 aylıkken enfeksiyon kapması şikayeti ile gittiği hastanede öğreniyor.

Daha önce hastalık hakkında bir bilgi sahibi olmadığını belirten Canan Atabay, şunları kaydetti:

“Bebeğimi enfeksiyon şikayeti ile hastaneye götürene kadar SMA hastalığı hakkında bir bilgim yoktu. Melik için valilik onaylı bir para toplama kampanyası başlattık. Çünkü ilaçlar çok pahalı. Devletimiz sadece ilaçların bir kısmını karşılayabiliyor. Bildiğim kadarıyla en az 32 trilyon toplanması gerekiyor. Yetkililerden çocuklar için bir şeyler yapmalarını bekliyorum, çünkü çocuklar her geçen gün ölüyorlar. Verdikleri ilaçların bir faydası şu an için görülmedi. Çünkü biz 4 doz aldık ama şu ana kadar bir iyileşme görmedik” dedi.

Toplanan paralar sonucunda yapılacak tedavi ile Melik’in iyileşme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu ifade eden Canan Atabay, hastalıktan tam kurtulmak için çocuğun da ilaçlara tepki vermesinin gerektiğini söyledi.