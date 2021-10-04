“Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ Konutları ve bölgenin en büyük spor yatırımı olan Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak adına başlatılan yol açma, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Melekbaba Mahallesi’nin TOKİ Konutları ve Gençlik Merkezi gibi dev yatırımlarla cazibe merkezine dönüşeceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeye ulaşımı sağlayan yolların standardının yükseltip konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmaların dört koldan devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Deprem mağduru hemşehrilerimize tahsis edilmek üzere TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlarımız başta olmak üzere bölgemizin en büyük spor yatırımları arasında yerini alacak olan Melekbaba Gençlik Merkezi’nin olduğu bölgedeki değişim ve dönüşüm yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden imar ve kadastro yollarını açma, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve bakım ve onarım çalışmalarıyla her bölgemizi adeta şantiye alanına çevirirken, son dönemlerde önemli yatırımların hizmete girdiği Melekbaba, Çarmuzu ve Kaynarca gibi yerleşim alanlarımızın yaşam standardını yükseltmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu bölgelerimizde bir yandan mevcut yolların kalitesini yükseltirken diğer taraftan bağlantı yollarını açarak ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Deprem mağduru vatandaşlarımıza buradaki depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir konutlar sayesinde kaliteli ve modern bir yaşam imkanı sunulurken, diğer taraftan dev spor yatırımları sayesinde kentimiz ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyona inşallah ev sahipliği yapacaktır” diye konuştu.

Kuzey Çevre Yolu güzergâhında bulunan Melekbaba ve bölgedeki yerleşim alanlarının ilerleyen zamanlarda yoğun bir ilgi göreceğini dile getiren Başkan Çınar, “Yatay mimariye örnek gösterilecek tasarıma ve mimari yapıya sahip konutlar diğer konutlaşma alanlarına örnek gösterilecek kalitede hizmete sunulacaktır. Bizim temel önceliğimiz, tüm bölgelerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde evine ve işine gitmesi, kaliteli bir hayat sürmesidir. Belirlediğimiz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz“ dedi.

Yeşilyurt Belediyesine Melekbaba’da hizmete sunulacak dev yatırımlara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, “Yeşilyurt Belediye ekiplerimiz yolları açıyor, stabilizesini seriyor, asfaltını yapıyor, sonuçta da güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bölgemize yapılan tüm yatırımlarda emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)