Mehmet Çınar’dan bayram kutlaması

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesajında, “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin sergilendiği, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği, güçlendiği, müstesna günlerdir. Milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olduğumuz bu günlerde kurban ve bayram, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren büyük bir nimet ve ibadettir. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz. Sevgi, huzur, mutluluk ve sağlık içinde nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere Malatya’lı hemşehrilerimizin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi. (İHA)