Mehmet Çınar park alanını inceledi

Melekbaba Mahallesi’nde yapımına başlanan park alanında incelemelerde bulunan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha ferah ve güzel alanlar sunmak adına dört koldan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba mahallesinde yaklaşık iki dönümlük alanı çevre düzenleme, aydınlatmalar, basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla donatarak nezih ve modern bir görüntüye ulaştıracaklarını söyledi.

Melekbaba Mahallesi’nde atıl vaziyette olan alanı yeni bir projeyle konforlu bir hale getireceklerini dile getiren Başkan Çınar,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin Melekbaba mahallemizdeki yeni park çalışmasını yerinde inceledik. Battalgazi ilçemizle sınırımızda olan yaklaşık iki dönümlük alanımızı farklı bir güzel bir projeyle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak buraya yeni bir yaşam alanı kazandıracağız. Ekiplerimiz öncelikle burayla ilgili alt yapı çalışması yaptı, hazırlanan projeye göre de ilk etapta toprak tesfiye, sert zemin ve aydınlatma gibi imalatlar yapılıyor. Bu çalışmaların ardından basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar ve diğer sosyal ve sportif mekanları en güzel şekilde hazırlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Yeşilyurt’ta ki 215’nci parkı Melekbaba Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşturacaklarına dikkat çeken Çınar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için aralıksız çalışıyoruz. Bölgemizdeki imar planları çerçevesinde park yapılmaya müsait olan tüm bölgeleri yeni nesil oyun alanlarıyla daha modern bir görüntüye ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz belirlenen alanlarla ilgili öncelikle projeleri hazırlıyorlar ve ardından imalatlarını büyük bir titizlikle yaparak her yaştan vatandaşımızın yararlandığı yeni park alanlarını hizmete sunuyoruz. İnşallah buradaki parkımızın tamamlanmasıyla birlikte park sayımızı 215’e çıkartacağız. Kentimizin köklü mahallelerinden olup, kalabalık bir nüfusa sahip Melekbaba mahallemizin park ve yeşil alan ihtiyacını da bu tür yatırımlarla gidermiş olacağız. Daha yeşil, daha müreffeh ve daha güzel bir Yeşilyurt için hiç durmadan çalışıyoruz