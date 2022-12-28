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Anasayfa / Genel / Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü
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Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü

İstiklal Marşımızın yazarı, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ölümünün 86’ıncı yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Konferansın ardından gerçekleştirilecek olan “Asım’ın Neslinden Asım’a” panelinin moderatörlüğünü Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem yapacak.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 86’ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan anma programı kapsamında konferans ve panel düzenlenecek.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 29 Aralık Perşembe günü saat: 14.00’de Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy ‘Dedem Mehmet Akif’ konferansında konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansın ardından gerçekleştirilecek olan “Asım’ın Neslinden Asım’a” panelinin moderatörlüğünü Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem yapacak.

Panelistlerden Feyzanur Çınar ‘Bir Fikir Adamı Olarak Mehmet Akif’, Duriye Özpolat ‘Mahalle Kahvesi Şiirinden Hareketle Mehmet Akif’, Ahmet Demir ‘Milli Mücadele ve Mehmet Akif’, Muhammed Sami Ordu ise ‘Gençlik ve Mehmet Akif’ konularını anlatacaklar. (Bülten)

 

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