Meclis’ten “Cemal Gürsel” kararı

MEHMET KIROĞLAN

Yeşilyurt Belediyesi Ağustos Ayı 1. Oturum Toplantısı düzenlendi. Gündemdeki 9 maddenin ertelenmesine, 4 maddenin de İmar Komisyonu’na havale edilmesine karar verilen toplantıda Cemal Gürsel Mahallesi için de önemli bir gelişme yaşandı. Toplantıda Cemal Gürsel ve Yavuz Selim mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 7. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilat taleplerine dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporu kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Ağustos Ayı 1. Oturum Toplantısı dün Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Başkanlığı’nda toplandı. Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

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Açılış ve yoklamanın yapıldığı ve 7 Temmuz 2022 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin okunduğu mecliste Tecde Mahallesi Kamelyam Sokak üzerinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park alanına “Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın” isminin verilmesine yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu’nun raporunu onaylandı. Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aşağıbağlar Mahallesi 8. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilatı ile Cemal Gürsel ve Yavuz Selim mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 7. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Tadilat taleplerine dair hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu da kabul etti.

“ÜZERİNDE ÇOK EMEK VERDİĞİMİZ BİR İMAR PLANI”

Cemal Gürsel ve Yavuz Selim mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 7. etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı talebine dair Emlak ve İstimlak müdürlüğü teklifinin oy birliği tarafından kabul edilmesinden sonra söz alan Çınar, “Yıllardır uğraştığımız, üzerinde çokta emek verdiğimiz imar planı. Site türü yapılaşmayla ilgili diğer bölgelerdeki örnek uygulamaların burada da olması noktasında bir plan hazırlandı. Mahalleliyle de görüşüldü, o bölgede okul, sosyal tesis, kütüphane ihtiyacımız var, sosyal donatılarla ilgili ciddi eksiğimiz var. İnşallah plan sürecinin tamamlanmasıyla birlikte o mahallemiz hem daha hızlı gelişir hem de daha düzenli bir şekilde büyür.” diye konuştu.

Gündemdeki 9 maddenin ertelenmesine, 4 maddenin de İmar Komisyonu’na havale edilmesine karar verdikten sonra 1.Oturum Toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı 2.Oturum Toplantısı’nı 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.