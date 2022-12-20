MECLİSİN GÜNDEMİNDE İMAR VE BAYINDIRLIK VARDI

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE YEŞİLYURT ÖZEL PLANLAMA ALANI GÖRÜŞÜLDÜ

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, aralık ayı 3. toplantısı Meclis Başkan Vekili Selim Pilten başkanlığında gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak imar planlarının ve bayındırlık komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıda kararlar oy birliği ile Meclis’ten geçerek kabul gördü.

Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın 3.sü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Gündemdeki bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı, 16 Aralık 2022 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ve kabulü ile başlarken, gündeme alınması gereken 8 konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Gündem konuları arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi, Yeşilyurt Özel Planlama Alanı (Beylerderesi), 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu hakkında İmar Daire Başkanlığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Beylerderesi Özel Planlama alanı bizim içinde gelecekte Yeşilyurt ve Malatya’mızın nefes alacağı, Malatya’nın çok büyük bir cazibe merkezi olarak lanse edilmesine imkan tanıyacak ve gelecek nesillere karşı da korumak zorunda olduğumuz alanlardan biri olarak düşünüyorum. Şu anda zaten hali hazırda bizde Beylerderesi Şehir Parkı aksından başlayarak aslında viyadükten itibaren eski Yeşilyurt merkeze kadar planladık ama burayı şu anda plan sınırları içerisinde bırakmayıp ileride Şahnahan regülatöründen de aşağıda Karakaya Baraj Gölüne kadar uzatılarak Kozluk’tan, yukarı Pınarbaşı bizim Malatya’mızın suyunun çıktığı yerden aşağıdaki Karakaya Baraj Gölüne kadar tamamen yeşil alanların ve farklı bitki türlerinin olduğu, insanların gezip dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, sosyal aktivitelerin olduğu bir yandan da aslında ismi de çok güzel konulmuş Özel Planlama Alanı, en azında şimdi ilk adım altındı koruma alanı yapıldı. Zaten mevcut olanlara dokunamadık, hali hazırdı mevcut planlar olduğu için onun dışında geriye kalan yerler ile ilgili de gelecekte bu meclisimize ve bununla ilgili emek verenlere de dua edecek nesilde oluşur, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte Malatya’ya daha yeşil bir hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gündemde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya ertelendi. Büyükşehir Belediye Meclisi, aralık ayı meclis toplantısı 4. birleşiminin 20 Aralık Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.