Meclisin gündemi ‘GİZLİ YOĞUNLUK’

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında ağırlıklı olarak imar konuları görüşüldü. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yeşiltepe Mahallesi’ne uygulanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Planı, gündemi meşgul etti. 3 defa askıya alınan uygulama planına bazı eleştirilerde bulunan Günnur Tabel, revizyon uygulama alanına yapılan kat yoğunluğunun ileride sorun teşkil edeceğini söyleyerek, “Buradaki yoğunluk 1.40’tan 1.85’e çıkmış, Yeşiltepe’nin gelişmesi için bu yoğunluk verilmeli ama bu gizli yoğunluğa giriyor” dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağlayıp, 2021 Yılı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkan Vekili Ali Palancı Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 3 Kasım 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ

Yeşiltepe Mahallesi 22.etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama Planı talebine dair İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi kararı, meclisin bilgisine sunularak, karara bağlandı.

İlçemiz sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütünlüğün sağlanması, ana ulaşım güzergâhlarının devamlılığı ve ulaşım kademelenmesinin oluşturulması, önemli ulaşım güzergâhlarının kenarlarında karma kullanım kararlarının verilmesi, mekânsal kullanım kararlarının nüfus gereksinimleri doğrultusunda planlarda karşılanması ve sosyal donatı alanlarının yeterliliklerinin sağlanması amacıyla 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2020 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanıp 3 defa askı sürecine girmiştir. 3. askı sürecinden sonra 19/10/2021 tarih ve 326 sayılı kararlarıyla itirazlar reddedilerek plan kesinleşmiştir. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planda olduğu gibi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında da Yeşiltepe bölgesini kapsayan belediyemizce belirlenen 22. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı yapılması gerektiği bildirilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Dosyasında ve yerinde yapılan değerlendirmede, Yeşiltepe bölgesini kapsayan alanın mevcut imar planının değişen koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığı ve yapılan Revizyon Uygulama İmar Planı işlemi ile üst ölçekli planlarla uyumunun sağlandığı, ulaşım sistemlerinin geliştirilerek bölgede ve kent bütününde erişilebilirliğinin güçlendirildiği, sosyal-kültürel ve teknik altyapı gereksinimlerinin karşılanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; plan kriterlerine ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planına uygun olarak hazırlatılan 22.Etap (Yeşiltepe Bölgesi) Revizyon Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

“GİZLİ YOĞUNLUĞA GİRİYOR”

Gündemin 6. maddesinin okunmasının ardından sonra söz alan CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel, “Başkanım ben bu raporu inceledim ve baktım. Buradaki yoğunluk 1.40’tan 1.85’e çıkmış emsal değerleri ve kat yüksekliği 6 kata çıkmış, alandaki binaların bazıları 6 kat bazıları ise 4 kat olarak çıkmış. Tamam, Yeşiltepe’nin gelişmesi için bu yoğunluk verilmeli ama bu gizli yoğunluğa giriyor. Bu yarın planın bozulma sebebi olur ve bunun yasal olmadığını düşünüyorum. Yarın en ufak şeyde planlar bozulursa bu sefer de bu kadar emek boşa gider” diyerek meclise konu hakkındaki fikirlerini beyan etti.

Tabel’in ifadelerinden sonra konuya açıklık getirmek isteyen İmar Komisyonu Başkanı Kadircan Esen, “Başkanım biz konuyu değerlendirirken, komisyonumuza Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri de katıldı. Ben bu oy birliğinin olmasının komisyonumuzca daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer takdir ederseniz, bu konuyu bir daha değerlendirelim ve ilgili komisyona havale edelim. Ama ben buradaki dönüşümün ekstra yoğunlukla olacağını düşünüyorum ama takdir meclisin. Oradaki binalar niteliksiz, ekstra yoğunluk verilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Açıklamayı dinledikten sonra tekrardan söz alan Günnur Tabel, “Tamam 1.40’tan 1.85 çıktı. Onlar verilir ama Cemal Gürsel’e de bu yoğunluğu verdik. Oradaki planın bozulmasındaki sebepte bu gizli yoğunluktu. Yoksa ben de isterim. Oralar gelişsin, güzel bir şehir olsun. Ona bir şey demiyorum ama bu karar yarın öbür gün planınızı bozabilir mi? Gerekçesini biliyor musunuz? Kesin olarak” ifadelerini kullandı.

Son olarak Kadircan Esen “Zaten burayı etaplandırma nedenimiz plan bozulduğu zaman tüm planın etkilenmemesi, bugün Çilesiz, Tecde, Karakavak ve Kaynarca mahallelerinde bu ekstra yoğunluklar uygulanıyor ve plan bozulmuyor. Ondan dolayı, dönüşümünde elzem olduğu bir noktadayız. Çünkü birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Ben bu noktada ilgili mecraların planı değiştireceğini düşünmüyorum. Biz komisyon olarak mutabıkız, siz muhalefet olarak bu konuda endişeleriniz varsa bir daha erteleyelim” dedi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ

Birimler Arası Ödenek Aktarılması talebine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyi arasındaki aktarmalar Encümen kararı ile bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise Ekli listede belirtilen ödeneği yetersiz olan birimlere ödeneği fazla olan birimlerden aktarma yapılması işlemlerinin mecliste görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Üst yöneticinin onayı ile yapılır denilmektedir.

2021 Mali yılı içerisinde ödeneği yetersiz olduğu düşünülen;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.100.000,00

2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün: 1.150.000,00

3-Tesisler Müdürlüğünün: 200.000,00

4-Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün: 50.000,00 olmak üzere toplam 17.500.000,00 TL’nin yine ödeneği yılsonunda fazla olduğu düşünülen ilgili birimlerden toplam 17.500.000,00 TL alınarak ihtiyacı olan birimlere ekleme eksiltmenin yapılarak aktarılması hususunu arz ederim.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen ‘Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı’ kapsamında Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanacak projeyle ilgili olarak sözleşme imzalamak ve görevlendirme yapmak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesi onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşiltepe Mahallesi 22.Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Yakınca Mahallesi 15.Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan talebine dair İmar Komisyonu Raporunu onayladı.

Yeşilyurt İlçesinde eğimli parsellerde otopark tasarım ve uygulama yapılmasına yönelik gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Samanlı Mahallesindeki parka isim verilmesine yönelik madde Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğinin güncellenmesine dair madde ise Hukuk İhtisas Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapacak sözleşme personelin ücretinin belirlenmesine yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, gündemdeki dört maddenin ertelenmesine, iki maddenin ret edilmesine, sekiz maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.