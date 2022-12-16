“Meclis’imizden destek bekliyoruz”

HÜSEYİN KOCAMAN

“Yüzde 2’den az üyesi olan sendika üyeleri 250 TL toplu sözleşme desteği alacak iken, yüzde 2’yi aşmış olan sendika üyeleri 700 TL alacak” teklifini değerlendiren Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, bu karar teklifinin yüce Meclis’te karşılık bulmayacağını umut ettiklerini söyleyerek, “Yüce Meclis’imizden bu teklifin geri çekilmesi ve sosyal örgütlenmeye çekilmek istenen setin önüne geçilmesi için destek bekliyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın desteği ile TBMM’ye sunulan “Yüzde 2’den az üyesi olan sendika üyeleri 250 TL toplu sözleşme desteği alacak iken, yüzde 2’yi aşmış olan sendika üyeleri 700 TL alacak” teklifi tepkilere neden oluyor. Sendikaların üye sayısına göre öğretmenlere toplu sözleşme desteği ödenmesi için düzenleme yapılacak olmasını değerlendiren Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, önemli açıklamada bulundu.

2021’de yapılan toplu sözleşmede yetkili sendikanın toplu sözleşmede enflasyon karşısında yenik düşürdüğü memurların kendi sendikasından istifalarını önlemek için bir dizi düşüncelere girdiğini ifade eden Akdoğan, bunlardan en önemlisinin sendika dayanışma aidatı adı altında sendika toplam üye sayısının yüzde 1’ini oluşturan sendikaların üyelerine 2022 yılından başlamak üzere 3 ayda bir 400 TL verilmesi olduğunu ileri sürdü.

“ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE PROTESTO EDİLDİ”

“Toplu sözleşmeden dolayı kendi sendikası başta olmak üzere kendisine bu konuda destek veren diğer iki sarı sendikadan da kopuşların önüne geçmeyi planlamıştı” diyen Akdoğan, “Böylece toplu sözleşmede diğer 2 Sendikanın da bu konudaki desteği ile bu madde toplu sözleşme komisyonunda kabul görmüştür ne yazık ki. Fakat yüzde 1’lik baraj diliminde yer almayan başta Anadolu-Sen Konfederasyonumuz olmak üzere farklı çalışma kollarında yüzlerce sendikadan tepki gecikmemiş, bu haksız ve hukuksuz karar hem meydanlarda hem milletvekilleri vasıtasıyla hem basında şiddetli bir şekilde protesto edilmiştir. Ayrıca eşitlik ilkesine, iş sözleşmesine, sendikacılık kanununa, uluslararası anlaşmalara aykırı olan ve sosyal örgütlenmenin önüne set çekmeyi, sendikacılığı sadece malum üç sendikanın tekeline bırakmayı amaçlayan bu kararın iptali için yine Anadolu -Sen Konfederasyonumuz başta olmak üzere karar, yargıya taşınmış ve Danıştay bu kararın ne iş kanunu ne İLO sözleşmesine ne sendikacılık kanuna ne eşitlik ilkesine ne de AHİM sözleşmesine uymadığını belirterek alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştur” ifadesini kullandı.

“TÜM ÜYELER SENDİKA DAYANIŞMA AİDATINDAN YARARLANDI”

Açtıkları davanın kazanılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Akdoğan, “Açtığımız bu davanın kazanılması bizler açısından memnuniyet verici olmuş ve tüm sendika üyeleri sendika dayanışma aidatından yararlanmıştır. Danıştay’ın kararından sonra hızını alamayan malum sendika bu sefer de Danıştay’ın kararına iptali için itiraz etmiş fakat Danıştay bu sefer de tokat niteliğinde olan bir karar daha alarak iptal işlemi istemini de reddetmiştir. Aldığı yenilgilerden, yediği tokatlardan ders çıkarmayan bu malum sendika, sendikacılık alanında temsil yeteneğini kaybetmesinden dolayı basiretsiz, etkisiz olduğundan, memurun hakkını gözetemediğinden büyük kopuşlara ve birkaç 100 bini bulan ve giderek de artan üye kayıplarına sahne olmaktadır. Dara her düştüğünde hukuksuz kararlara yönelip suyu bulandıran ve böylece kayıpların önüne geçmeyi amaçlayan bu yapı bu sefer de yüce Meclis’imizi kendi çıkarları için aldatmayı planlamaktadır” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Akdoğan, torba yasayla geçirilmek istenen bu kanun teklifiyle Danıştay’ın aldığı kararın boşa çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

“Teklifte toplu sözleşmede alınan yüzde 1’lik baraj diğer rakip birkaç sendikanın bu baraja yaklaşması nedeniyle yüzde 2’ye çıkarılıp bunların da önü kesilmek istenmektedir. Demokrasi anlayışından ve sosyal örgütlenmeden uzak bu karar teklifinin yüce Meclis’imizde karşılık bulmayacağını, iktidar partisi başta olmak üzere tüm parti milletvekillerinin bu tertibe karşı çıkacağını, bu haksızlığa ve hukuksuzluğa ortak olmayacağını umut ediyoruz. Yüce Meclis’imizden bu teklifin geri çekilmesi ve sosyal örgütlenmeye çekilmek istenen setin önüne geçilmesi için destek bekliyoruz. Velev ki bu teklif yasalaşması halinde bile ancak 2024’ün ocak ayında yürürlüğe girecektir. Bu kararın da yargımızın mihenk taşı olan Anayasa Mahkemesi’nden döneceği şüphesizdir. Biz Anadolu-Sen Konfederasyonu olarak haklı mücadelemizi yasal sınırlar içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Ve ayrıca bu malum sendikaya bir hukuk devletinde yaşadığımızı, tüm süreci yakından takip edeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Daha önce getirmeye çalıştıkları hukuksuz kararı nasıl engellediysek getirmeye çalıştıkları yüzde 2 barajını da engelleyeceğimizi belirtmek istiyorum.”