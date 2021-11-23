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MBB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Engel Tanımadı!
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından organize edilen Tekerli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde Malatya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı 2.hafta karşılaşmasında sahasında Amasya Gümüşhacıköyspor’u 70-63 yendi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
2021-22 sezonu Tekerli Sandalye Basketbol 2. Ligi 2.hafta karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Amasya Gümüşhacıköyspor takımları karşı karşıya geldi. Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında devreye 32-33 önde giren turuncu yeşilliler ikinci devrenin sonunda parkeden 70-63 galip ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin ilk hafta maçında Konya Engelliler takımına deplasmanında 58-57 yenilmişti. Tekerli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde yer alam ekiplerin lisesi şöyle:
Gümüşhacıköy Hayat Eng. Gençlik, Amed Sportif Faaliyetler, Çarşamba Bedensel Engelliler, Hakkari Sümbül Engelliler, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmir Karşıyaka Engelliler, Konya Engelliler, Pamukkale Belediyespor, Zile Engelliler Gençlik
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